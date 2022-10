Wiemy, ile osób oglądało finałowy mecz z udziałem Igi Świątek. "Szok i niedowierzanie"

Mecz z Krejcikovą był dla liderki rankingu WTA dopiero drugim przegranym finałem w karierze. Łącznie wystąpiła w dwunastu i wygrała aż dziesięć. Mimo porażki w Ostrawie Polka pokazała się z bardzo dobrej strony. Jej zmagania w Czechach śledziło tysiące fanów. Także mecz finałowy cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Ponad 400 tysięcy osób oglądało finał Igi Świątek w telewizji. "Szok i niedowierzanie"

Niedzielny mecz między Igą Świątek a Barborą Krejcikovą trwał ponad 3 godziny. W Polsce transmisję przeprowadziła stacja Canal+. Wiadomo już, ile osób śledziło W Polsce zmagania finałowe z Ostrawy za pośrednictwem telewizji.

"Szanowni…drobny komunikat: mecz Igi Świątek z Barborą Krejcikovą oglądało w Canal+Sport 352 865 widzów plus ponad 60 tysięcy w C+ Online!!! Szok i niedowierzanie;) Wielkie dzięki!!!" - poinformował na Twitterze dziennikarz stacji, Bartosz Ignacik.

Trzeba przyznać, że liczba robi wrażenie, biorąc pod uwagę, że transmisja była w kanale płatnym. Zresztą to nie pierwszy raz kiedy mecze Igi Świątek cieszą się sporym zainteresowaniem widzów. Dla przykładu w czerwcu finał Rolanda Garossa obejrzało ponad 2 miliony osób.

Iga Świątek podziękowała kibicom. Nie mogła powstrzymać łez

Iga Świątek po niedzielnym finale nie kryła wzruszenia. Polka dziękując kibicom, popłakała się i skierowała do nich ciepłe słowa. - Chciałam wam podziękować, że spełniacie marzenia razem ze mną. Bo bez was z pewnością nie byłoby to samo. Atmosfera na tym turnieju była wyjątkowa i wy sprawiliście, że nie poddawałam się i walczyłam do końca. Chciałam podziękować wszystkim tym, którzy sprawili, że ten turniej był możliwy - powiedziała 21-latka.