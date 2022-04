Wyjątkowy rywal Agnieszki Radwańskiej. Ma 98 lat. "Przechodzi istną transformację"

Urodzonemu 22 marca 1924 roku tenisiście przyszło mierzyć się z wieloma zagrożeniami. 98-latek przeżył drugą wojnę światową, pandemię hiszpanki oraz koronawirusa. Jednak teraz w życiu Stanislawskiego doszło do kolejnej tragedii. Ukrainiec został zmuszony do ucieczki z rodzinnego Charkowa wskutek rosyjskiej inwazji. Tenisista długo wzbraniał się przed opuszczeniem ojczyzny, jednak ostatecznie postanowił przyjechać do mieszkającej w Lublinie córki.

Leonid Stanislawski marzy o rywalizacji z Agnieszką Radwańską

Niemal od razu po przekroczeniu granic Rzeczypospolitej, 98-latek pojawił się na kortach w Lubelskim Klubie Tenisowym. Jednym z największych pragnień tenisisty jest móc zmierzyć się z Agnieszką Radwańską. Stanislawski chciałby odbić kilka piłek z jedną z najlepszych polskich tenisistek. Jak informuje w rozmowie z portalem „Sportowy24.pl" trener LKT, Marek Oratowski, Ukrainiec rozpoczął już przygotowania do meczu.

- Pan Leonid trenuje dwa razy w tygodniu po godzinie. Wszystko ma dokładnie zaplanowane, od rozgrzewki po konkretne ćwiczenia gry. Mało kto w tym wieku jest tak sprawny fizycznie, jak on. Robi pompki, przysiady i widać, że ma naprawdę twardy charakter oraz duszę sportowca – mówi Oratowski.

Trener LKT podkreśla, że mimo sędziwego wieku 98-latek znajduje się w doskonałej formie.

- Po wejściu na kort pan Leonid przechodzi istną transformację i z prawie stuletniego dziadka zmienia się w osobę bardzo konkretną, która dokładnie wie, co chce robić na treningu. Czeka jednak na zakończenie wojny, a wtedy będzie chciał jak najszybciej wrócić do domu.

Wszystko wskazuje na to, że do spotkania 98-latka z Agnieszką Radwańską dojdzie już niedługo. Jak informuje portal "Sportowy24.pl", ojciec Polki potwierdził, że sprawa wydaje się być załatwiona. Teraz pozostało jedynie ustalić szczegóły spotkania tenisistów.

Leonid Stanislawski - niezwykła postać w świecie sportu

Ukrainiec rozpoczął przygodę z tenisem w wieku 30 lat. Jak podkreśla Stanislawski, sport jest dla niego całym życiem. Dzięki tenisowi wystąpił w wielu imprezach najwyższej rangi. W październiku 2021 roku 98-latek wziął udział w 40. Indywidualnych Mistrzostwach Świata Seniorów IT na Majorce. Następnie został zaproszony przez telewizję Movistar do Akademii Rafaela Nadala, gdzie osobiście poznał legendę hiszpańskiego tenisa i odbił z nim kilka piłek na korcie. Stanislawski został również wpisany do Księgi Rekordów Guinessa, jako najstarszy wyczynowy tenisista. Co więcej, specjalnie dla 98-latka ITF stworzyło kategorię 95+. Kolejnym celem zawodowym Ukraińca jest wyjazd na mistrzostwa świata oldbojów, które zostaną rozegrane w USA.