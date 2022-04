Hubert Hurkacz błyszczy, ale show skrada Świątek. "Musiał bardzo szybko się otrzepać"

Iga Świątek idzie jak burza - czeka na trzeci z rzędu występ w finale turnieju WTA oraz 16. kolejny wygrany mecz. Do tego, po niespodziewanym zakończeniu kariery przez Australijkę Ashleigh Barty, w poniedziałek oficjalnie zostanie – jako pierwsza Polka w historii - liderką światowego rankingu.

Na Florydzie jej śladem podąża Hubert Hurkacz, który w nocy z piątku na sobotę zmierzy się z Hiszpanem Carlosem Alcarazem o awans do finału. Efektowną wygraną Hrukacza w ćwierćfinale z drugim w rankingu ATP Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem Świątek obserwowała z trybun.

- Wszystkie oczy są zwrócone na Igę, bo jest w finale, bo jest numerem jeden. Ale wbrew pozorom to dla Huberta o tyle dobre, że zdejmie z niego nieco oczekiwań. Może dzięki temu będzie mu łatwiej grać - mówi Sport.pl były kapitan polskiej kadry w Pucharze Davisa Radosław Szymanik. - Teraz Iga będzie miała na sobie skupioną uwagę, od niej się będzie oczekiwać i ona będzie rozliczana. Każda zawodniczka będzie chciała z nią wygrać w myśl zasady "bij lidera" – dodaje Szymanik.

Trzy mecze od historycznego wyczynu i dwa od dołączenia do grupy legend

Nic dziwnego, że po awansie do półfinału broniący tytułu Hurkacz napisał na kamerze "Miami" i narysował obok serce. W tym turnieju startuje po raz trzeci, a po raz pierwszy łączy start w singlu z deblem. W sumie jego bilans w tej imprezie jest imponujący – 16-1. W obecnej edycji ma już zapewniony występ w finale gry podwójnej. Od zostania pierwszym w historii tenisistą, który zwyciężył w tych zawodach w jednym roku w obu konkurencjach, dzielą go więc trzy wygrane mecze – dwa indywidualnie i jeden w deblu.

Jeśli uda mu się po raz drugi z rzędu triumfować w singlu, dołączy do znakomitego grona. W przeszłości sztuki tej dokonały cztery legendy - Serb Novak Djokovic, Szwajcar Roger Federer oraz Amerykanie: Andre Agassi i Pete Sampras.

Wrocławianin w grze pojedynczej w Miami wygrał 10 ostatnich spotkań i wszystkie cztery dotychczasowe pojedynki z rywalami z Top 10 rankingu ATP. Na rozkładzie – poza Miedwiediewem - ma Greka Stefanosa Tsitsipasa, Rosjanina Andrieja Rublowa oraz Austriaka Dominica Thiema. W finale sprzed roku pokonał Włocha Jannika Sinnera, który wówczas był 31. na światowej liście, a dziś znajduje się tuż za Polakiem.

Zawodnik Craiga Boyntona przyznaje, że uwielbia atmosferę panującą podczas Miami Open, a wobec serii jego zwycięstw nie przeszło też obojętnie ATP. "Słońce południowej Florydy wydobywa z Hurkacza to, co najlepsze" – czytamy na stronie organizacji.

Na Florydzie jak w domu

Hurkacz korzysta z ogrania, jakie posiada w warunkach panujących w tej części USA. Jego bazą treningową jest Saddlebrook Tennis Academy w Wesley Chapel. Akurat przed obecnym sezonem nie miał szansy poćwiczyć na tamtejszych kortach, ale w ostatnich latach spędził na nich wiele miesięcy. I to procentuje. Kiedy niektórzy z czołowych tenisistów wyraźnie tracą już siły z powodu dużej wilgotności i upału, 25-letni Polak wydaje się dopiero rozkręcać.

- Spędziłem wiele czasu na Florydzie, więc jestem przyzwyczajony do wilgotności. Warunki przemawiały dziś na moją korzyść i starałem się zrobić z tego użytek – przyznał po zwycięstwie nad Miedwiediewem.

Szymanik również uważa, że ten aspekt ma znaczenie, a w połączeniu z pracą wykonaną przez Hurkacza przed sezonem daje świetne efekty. - Wilgotność powietrza, nasłonecznienie, wiatr - tamtejsze warunki są dobrze Hubertowi znane i on się tam dobrze czuje. A do tego jest bardzo dobrze przygotowany od strony motorycznej, wydolnościowej. Nieraz udowodnił, że połączenie warunków pogodowych i szybkość kortów w Miami bardzo mu pasuje. Co by nie mówić, to nie jest pojedynczy występ, który mu wyszedł. W zeszłym roku też grał tam przyzwoicie, w poprzednich latach również było dobrze - wylicza.

Zapomnieć o Australian Open

Prezes klubu Arka Gdynia zwraca też uwagę, że od poprzedniego - przełomowego dla Hurkacza - sezonu należy on do światowej czołówki.

- Patrząc na to, jak gra, jak się rozwinął i jaki styl preferuje, to korty twarde w Miami sprawiają, że on się czuje tam komfortowo. Hubert jest bardzo zdeterminowany, ciężko pracuje i małymi kroczkami się rozwija. Cały czas pokazuje, że potrafi rywalizować z najlepszymi. Wygrana z Miedwiediewem to nie przypadek. Bilans meczów z Top10 ma bardzo przyzwoity. Był też bardzo dobrze taktycznie przygotowany do tego pojedynku. Nie pozwolił rozwinąć skrzydeł Rosjaninowi - analizuje.

I dodaje: - Na pewno jest bardziej doświadczony, ma większe ogranie w meczach o dużą stawkę oraz z wielkimi nazwiskami. To jednak taki obosieczny miecz, bo on zna lepiej przeciwników, ale i oni potrafią go lepiej rozczytać. Hubert jest w takim wieku, że ciągle się rozwija i poprawia parametry, zdecydowanie usprawnia i uskutecznia grę.

Hurkacz obecnie bryluje, dzięki czemu udało mu się zatrzeć złe wrażenie po szybkiej porażce w Australian Open. Ze styczniową imprezą wielkoszlemową pożegnał się już w drugiej rundzie.

- Wynikowo był to nieudany start, ale we wcześniejszym ATP Cup bardzo dobre spotkania. Uważam, że niepowodzenie w Melbourne to wynik olbrzymiej pracy i ogromnego obciążenia układu nerwowego, jakie związane były z walką do samego końca o udział w ATP Finals, występem w Turynie i bardzo długim przez to poprzednim sezonem. Potem z kolei okres przygotowawczy był krótszy. Hubert musiał się bardzo szybko otrzepać i znów grać, a jego organizm mocno odczuł tę intensywną końcówkę - końćzy Szymanik.

Pojedynek Hurkacz - Alcaraz zostanie rozegrany w sesji wieczornej i rozpocznie się o godz. 1 polskiego czasu na korcie centralnym (Stadium).