Iga Świątek ma za sobą dość przeciętne tygodnie na kortach ziemnych. Ostatnio rywalizowała w WTA 1000 w Rzymie, ale dotarła jedynie do trzeciej rundy. Tam dość zaskakująco uległa 1:6, 5:7 Danielle Collins. Po turnieju niemal natychmiast wyjechała do Paryża i już przygotowuje się do kolejnej imprezy - Roland Garros. Mimo wszystko nie zapomniała o obowiązku obywatelskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwszy taki finał Ligi Mistrzów od 17 lat! "Nigdy bym się nie spodziewał"

Iga Świątek dała przykład rodakom. Nic jej nie powstrzymało

- Dostałam powiadomienie, że mogę zagłosować tutaj i jest dla mnie oczywiste, że to zrobię! - deklarowała na początku maja Świątek w rozmowie z WP SportoweFakty. Sprawa dotyczyła wyborów prezydenckich w Polsce. Ich pierwsza tura odbywa się właśnie dziś, a więc 18 maja. Polka mówiła, że głos odda w Rzymie.

Nie wiadomo jednak, czy ostatecznie zrobiła to we Włoszech, czy też w Paryżu, gdzie przebywała od kilku dni. Pewne jest, że głos oddała. O wszystkim poinformowała na InstaStory. 23-latka opublikowała zdjęcie, na którym stoi przy urnie wyborczej. Na fotografii zarejestrowano moment wrzucania karty.

Iga Świątek Screen z https://www.instagram.com/stories/iga.swiatek/?hl=pl

Tenisistka dodała też wymowny hasztag. "Ważne" - czytamy. Tym samym wysłała jasny apel do rodaków, by poszli na wybory i oddali głos, jeśli mają taką możliwość. Dała im przykład, że mimo napiętego harmonogramu i stacjonowania setek kilometrów od ojczyzny, można to zrobić.

Zobacz też: Iga Świątek spotkała się w Paryżu ze swoim były trenerem. Oto powód.

Czy Iga Świątek obroni tytuł we French Open?

Teraz przed nią Roland Garros. Turniej wystartuje już 25 maja. Czy Polka przełamie złą passę i odniesie pierwszy triumf od niemal roku? Tego nie wiadomo, ale faworytką w Paryżu raczej nie będzie. I to mimo ogromnych sukcesów, które odnosiła tutaj przed laty - wygrywała aż czterokrotnie, w 2020, 2022, 2023 i 2024 roku.

Rywalki nie zamierzają jej jednak lekceważyć. - To prawda, że Iga nie radzi sobie w tym momencie tak dobrze, ale to jest normalne. Jestem przekonana, że wróci. Dlatego wciąż pracuję nad swoją grą, nad różnorodnością i będę gotowa na Igę, albo na kogokolwiek, kto pojawi się z wielką formą - mówiła Aryna Sabalenka.