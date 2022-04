Naomi Osaka zdradza, co myśli o Idze Świątek. "Od razu o tym pomyślałam"

Iga Świątek (2. WTA) w tym sezonie nie ma sobie równych. Polka wygrała już dwa prestiżowe turnieje WTA - w Doha i Indian Wells, a teraz zmierza po triumf w Miami Open. Na dodatek już w poniedziałek 20-latka zostanie nową liderką światowego rankingu. Umożliwiła jej to Ashleigh Barty (1. WTA), która niespodziewanie zakończyła karierę.

Osaka wspomina pierwsze spotkanie ze Świątek. "Pomyślałam: Wow"

W Miami Świątek w błyskawicznym tempie przeszła wszystkie rundy i dotarła do finału, przedłużając swoją niezwykłą passę zwycięstw do 16. O triumf w trzecim turnieju z rzędu i kolejne zwycięstwo Polka zagra już w sobotę z byłą liderką rankingu WTA Naomi Osaką (77. WTA). Będzie to drugi pojedynek obu tenisistek. Do pierwszego doszło podczas turnieju WTA w Toronto w 2019 roku. Wtedy to 7:6(7:4), 6:4 wygrała Japonka.

Świątek blisko historycznego sukcesu. Nie udało się to nawet największym legendom

Teraz jednak Iga Świątek jest już zupełnie inną tenisistką ze zdecydowanie większym bagażem doświadczeń. Osaka na konferencji prasowej po wygranym 4:6, 6:3, 6:4 meczu półfinałowym z Belindą Bencić (28. WTA) przyznała, że zdaje sobie z tego sprawę.

- Pamiętam, jak ograłam Igę w Toronto, kiedy zmierzyłyśmy się po raz pierwszy. Wtedy od razu pomyślałam o tym, że ta dziewczyna jest naprawdę mocna - wspomniała Japonka. - Myślę, że to naprawdę niesamowite widzieć, jak daleko zaszła. Jest po prostu niezwykle zmotywowana. Pamiętam, że kiedy wygrałam Indian Wells, byłem po prostu wykończona, a kazali mi grać Sereną [Williams] w pierwszej rundzie [w Miami]. To po prostu niesamowite widzieć, że Iga nadal jest w tym turnieju i nadal walczy, a wkrótce będzie numerem jeden w rankingu. To naprawdę fajne - dodała.

Świątek kontra Osaka. Gdzie i kiedy oglądać finał Miami Open?

Spotkanie finałowe Igi Świątek z Naomi Osaką odbędzie się już w sobotę 2 kwietnia. Obie tenisistki powinny wyjść na kort o godzinie 19:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.