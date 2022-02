Zwyciężczyni US Open musi się ukrywać. "Odebrano mi wolność"

Emma Raducanu (WTA 13.) przedstawiła się szerszej publiczności we wrześniu 2021 roku, gdy sensacyjnie wygrała US Open. Sensacyjnie, bo miała zaledwie 18 lat. Ale to nie wszystko. Brytyjka musiała przebrnąć przez kwalifikację, a wygrała wszystkie spotkania bez straty choćby jednego seta. Ostatnio jej forma się nieco załamała. W październiku odpadła w drugiej rundzie turnieju w Indian Wells i w ćwierćfinale Transylvania Open. A w tym roku zakończyła zmagania w Australian Open na drugiej rundzie. Ale to nie słabsza forma jest jej głównym powodem do zmartwień. Chodzi o stalkera, który prześladuje ją już od kilku miesięcy.

Po sukcesie na nowojorskich kortach jej grono fanów znacząco się powiększyło. Także o tych, którzy nie potrafią szanować cudzej prywatności. 35-letni Amrit Magar oszalał na puncie tenisistki.

Raducanu: Miałam wszystkiego dość

Zdobył adres Raducanu, a następnie zaczął ją nachodzić. Zaczęło się niewinnie. W Listopadzie podarował jej bukiet kwiatów i wiadomość, że Emma "zasługuje na miłość". W grudniu stalker wysyłał tenisistce mapę, gdzie była zaznaczona trasa, jaką musiał pokonać, by dostać się pod jej dom. Aż nagle... pojawił się w jej ogródku, by ozdobić jedną z choinek i ukraść buta, który znajdował się przy drzwiach.

Kilka dni temu sąd uznał 35-letniego Magara za winnego prześladowań. Tenisistka mocno przeżyła tę historię. Musiała wyprowadzić się z domu rodziców. - Czuję, jakby odebrano mi wolność. Miałam tego wszystkiego dość, bo ciągle czułam na sobie spojrzenie. Cały czas oglądałam się za ramię - serwis blick.ch cytuje 19-latkę.

Raducanu miała się przeprowadzić do willi wartej 18 milionów franków szwajcarskich (około 76 mln złotych). Willa mieści się w "wiejskiej okolicy", dzięki czemu zawodniczka poczuła już "spokój, bezpieczeństwo oraz odosobnienie". Jak dodaje "The Sun", tenisistka była niedawno widziana w Londynie w towarzystwie ochroniarza.