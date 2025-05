FC Barcelona zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, ale już zaczęła się rozglądać za wzmocnieniami. Hiszpańskie media niedawno informowały, że Hansi Flick wciąż ma nadzieję na zakontraktowanie Jonathana Taha, któremu kończy się kontrakt z Bayerem Leverkusen. Zagraniczne media donosiły, że Niemiec zdecyduje się na Bayern Monachium, ale - zdaniem Mundo Deportivo - środkowy obrońca jest gotowy jeszcze trochę poczekać na rozwój sytuacji w katalońskim klubie.

Xabi Alonso zażądał nowych zawodników na KMŚ

Real Madryt jest wielkim przegranym tego sezonu. Na pewno wpływ na końcowy rezultat miały kontuzje czołowych piłkarzy. Królewskim brakowało obrońców, przez co Aurelien Tchouameni musiał z konieczności występować na środku defensywy, gdzie nie radził sobie najlepiej.

Wkrótce trenerem Królewskich zostanie Xabi Alonso, który miał już rozpocząć rewolucję w kadrze. Niedawno "Marca" informowała, że Hiszpan miał przekazać władzom Realu Madryt, że potrzebuje wzmocnień, by móc walczyć o sukces w Klubowych Mistrzostwach Świata. W związku z tym poprosił o transfer lewego i środkowego obrońcy oraz o szybsze sprowadzenie Trenta Alexandra-Arnolda.

W orbicie zainteresowań Realu Madryt - zdaniem Hiszpanów - mieli być także Theo Hernandez z Milanu, Alvaro Carreras z Benfiki i Milos Kerkez, czyli obrońca Bournemouth, który miał być tańszą opcją, niż transfer Deana Huijsena.

Real Madryt zakontraktował nowego obrońcę. Padło słynne "here we go"

Jednak Fabrizio Romano informuje, iż Królewscy poszli na całość i mieli już uzgodnić wszystkie szczegóły umowy z Deanem Huijsenem. Padło przy okazji słynne "here we go".

"Huijsen przechodzi teraz badania medyczne, a następnie ma podpisać pięcioletnią umowę do 2030 roku, Real Madryt zapłaci Bournemouth 50 milionów funtów. Real uważa Huijsena za największy talent, a Xabi Alonso chciał go sprowadzić" - czytamy.

W tym sezonie środkowy obrońca rozegrał 34 spotkania w barwach Bournemouth, w których strzelił trzy gole i dołożył jedną asystę. Dean Huijsen jest wychowankiem Malagi, ale w młodym wieku przeniósł się do młodzieżówki Juventusu. Zimą 2024 roku został wypożyczony do AS Romy. Przed startem obecnego sezonu Bournemouth zapłaciło za niego około 15 mln euro. Aktualnie serwis Transfermarkt wycenia go na 42 mln euro.

Zawodnik występował w młodzieżowych reprezentacjach Holandii, gdyż urodził się w Amsterdamie. Ostatecznie wybrał Hiszpanię, w której zadebiutował 20 marca 2025 roku i do tej pory rozegrał dwa spotkania.