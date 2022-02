Cena zegarka Rafaela Nadala rośnie. Oszałamiająca kwota

To był nieprawdopodobny finał tegorocznego Australian Open. Rafael Nadal wbrew wszelkim prognozom go wygrał. Hiszpan przegrywał 0:2 w setach, 2:3 i 0:40 przy swoim serwisie w trzecim secie wtedy doznał jakby przebudzenia. Finalnie pokonał Daniłła Miedwiediewa 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5. "Nie był głównym faworytem do wygranej, a przy jego nazwisku nie brakowało znaków zapytania" - podkreślał Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

Cena zegarka Rafaela Nadala urosła po finale Australian Open. Astronomiczna kwota

Rafael Nadal uczestniczył w ceremonii, na której odebrał nagrodę za zwycięstwo w Australian Open. Kibice wówczas zauważyli, że Hiszpan miał na nadgarstku zegarek Richard Mille 27-04. O jego wyjątkowości świadczy fakt, że wyprodukowano tylko 50 egzemplarzy, a w momencie finału jego cena wynosiła 9,6 milionów złotych. Firma Richard Mille jest niezwykle popularna wśród sportowców, zwłaszcza kolarzy. Jeden z modeli marki często na nadgarstku podczas wyścigów nosi aktualny mistrz świata Julian Alaphilippe.

Media w Hiszpanii wcześniej podkreślały, że Rafael Nadal przyjaźni się z twórcą marki, dlatego też pojawiły się specjalne zegarki desygnowane imieniem i nazwiskiem tenisisty. Jakub Roskosz, bloger modowy zauważył, że cena zegarka Richard Mille 27-04 wynosi obecnie 11,5 miliona złotych. "Dziewięć dni różnicy. Od momentu wygrania przez Nadala Australian Open. Blisko +2 mln zł w górę" - napisał Roskosz na Twitterze.

Na samym początku zegarek Richard Mille 27-04 kosztował 3,8 mln złotych. Zegarek wyróżnia się zarówno dużą wytrzymałością, jak i lekkością - konkretniej mówiąc waży nie więcej, niż 30 gramów. Przy okazji zegarek jest odporny na przeciążenia rzędu 12 000 G.