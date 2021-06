Iga Świątek gra w II rundzie Roland Garros. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Iga Świątek w miniony poniedziałek wygrała 6:0, 7:5 w pierwszej rundzie turnieju wielkoszlemowego ze Słowenką Kają Juvan. Obie tenisistki doskonale się znają, ponieważ w przeszłości grały w parze deblowej. Rywalką Polki w drugiej rundzie będzie Szwedka Rebecca Peterson, która pokonała Amerykankę Shelby Rogers 6:7 (3-7), 7:6 (10-8), 6:2. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie z udziałem Świątek?

Iga Świątek będzie miała nieco łatwiejszą drabinkę. W trzeciej rundzie najprawdopodobniej będzie czekać Anett Kontaveit

Drabinka Igi Świątek znacznie się ułatwiła po meczach pierwszej rundy tegorocznej edycji Rolanda Garrosa. Garbine Muguruza niespodziewanie przegrała 1:6, 4:6 z Ukrainką Martą Kostjuk, natomiast Sara Sorribes Tormo uległa 6:4, 4:6, 4:6 Chince Saisai Zheng. To sprawia, że w 1/8 finału prawdopodobną rywalką Polki będzie Chorwatka Petra Martić. Z kolei w trzeciej rundzie Świątek najpewniej czeka pojedynek z Estonką Anett Kontaveit.

Iga Świątek po meczu z Kają Juvan nie ukrywała, że obrona tytułu na turnieju wielkoszlemowym to dla niej nowa sytuacja. – Nigdy wcześniej nie występowałam w takiej roli, to nowa sytuacja dla mnie. Starałam się zachować rutynę, która mi towarzyszyła w poprzednich turniejach. Mam wrażenie, że moje rywalki teraz są lepiej przygotowane taktyczne. Jestem teraz bardziej świadoma tego, co moje przeciwniczki mogą uznać za moją słabą stronę – przyznała Polka. Iga zmierzy się z Rebeccą Peterson po raz pierwszy w karierze.

Gdzie i kiedy obejrzeć mecz Igi Świątek z Rebeccą Peterson?

Spotkanie drugiej rundy Rolanda Garrosa z udziałem Igi Świątek odbędzie się w czwartek 3 czerwca. Na ten moment nie jest znana godzina rozpoczęcia spotkania. Transmisja z tego meczu będzie dostępna w Eurosporcie 1 lub 2 oraz aplikacji Eurosport Player. Relacja tekstowa na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.