Idze Świątek ubyła kolejna rywalka! Po Osace wycofuje się turniejowa "11"

W poniedziałek Iga Świątek pewnie awansowała do 2. rundy Rolanda Garrosa. W 1. meczu turnieju Polka pokonała Słowenkę, Kaję Juvan, 6:0, 7:5. W 2. rundzie rywalką Świątek będzie Rebecca Peterson. Losu Polski nie podzieliło kilka rozstawionych zawodniczek z jej części drabinki.

Już w 1. rundzie z Rolanda Garrosa odpadła rozstawiona z numerem 12. Hiszpanka, Gabrine Muguruza, która przegrała z Martą Kostiuk 1:6, 4:6. Na tym samym etapie rozgrywek z rywalizacji odpadła też rozstawiona z numerem 22. Petra Martić, która przegrała z Camilą Giorgi 2:6, 7:6(5), 4:6.

Obie zawodniczki były potencjalnie najtrudniejszymi przeciwniczkami Świątek w 4. rundzie turnieju. Obecnie najtrudniejszą rywalką Polki może być rozstawiona z numerem 19. Anett Kontaveit, która we wtorek nie bez problemów pokonała Viktoriję Golubic 6:7(4), 7:6(5), 6:0, a która może zagrać ze Świątek w 3. rundzie.

Niespodzianki na kortach Rolanda Garrosa

W 1. rundzie łatwego meczu nie miała też liderka rankingu WTA, Ashleigh Barty, która może zagrać ze Świątek w półfinale turnieju. Australijka pokonała we wtorek Bernardę Perę 6:4, 3:6, 6:2. W 2. rundzie Barty zagra z Magdą Linette.

Słabiej niż można było zakładać, wygląda też druga strona turniejowej drabinki. W poniedziałek z Rolanda Garrosa wycofała się druga zawodniczka rankingu WTA, Naomi Osaka. We wtorek, z powodu kontuzji, taką samą decyzję podjęła rozstawiona z numerem 11. Petra Kvitova. W 1. rundzie Czeszka pokonała Greet Minnen, jednak do kolejnego pojedynku nie podejdzie z powodu urazu kostki. Jej rywalka, Elena Vesnina, awansowała już do 3. rundy.