Piłkarze Barcelony nie wytrzymali, gdy zobaczyli, co trzyma Szczęsny

Wciąż niejasna jest przyszłość Wojciecha Szczęsnego. Kontrakt Polaka jest ważny tylko do końca sezonu, a Barcelona zaoferowała mu nową, dwuletnią umowę. Szczęsny najpewniej byłby zmiennikiem Marc-Andre ter Stegena. - Jeśli przedłużę kontrakt, to z myślą o tym, żeby w przyszłym sezonie zagwarantować jakość i zabezpieczenie na ławce. Dla mnie to nowa sytuacja, ale myślę, że mogę to zaakceptować. Ale nie to będzie decydowało - komentował Szczęsny w rozmowie z Eleven Sports.

Szczęsny usiadł na ławce podczas niedzielnego meczu Barcelony z Villarrealem (2:3). Dziennik "El Desmarque" pisze, że Polak miał się tam pojawić z tajemniczym przedmiotem w ręce, co wywołało śmiech jego kolegów z drużyny. Hiszpańscy dziennikarze przypuszczają, że mógł to być e-papieros.

"Kiedy Szczęsny szedł w kierunku ławki, niósł w dłoni coś, co rozśmieszyło jego kolegów z drużyny, choć nie było tego widać. Mogło to być coś związanego z jego przywarą. Szczęsny stał się bardzo lubianą postacią w Barcelonie w ciągu zaledwie kilku miesięcy w klubie" - czytamy w artykule.

Krytyka w kierunku Szczęsnego przez palenie. "Nie jest to dobry wizerunek"

W ostatnim czasie w Hiszpanii coraz częściej pojawia się krytyka w kierunku Szczęsnego, związana z tym, że bramkarz pali papierosy. - Kiedy widzę kogoś takiego jak Szczęsny, to widzę chorego człowieka. Ukarałbym go, bo prezentuje okropny wizerunek. To zły wizerunek. Dla mnie to sposób na powolne samobójstwo - mówił Lobo Carrasco, były piłkarz Barcelony w programie "El Chiringuito".

- Wizerunek Szczęsnego palącego papierosa, jakby już robił sobie jaja... to nie jest dobry wizerunek. To nie jest przykład dla kogokolwiek - ogłosił hiszpański dziennikarz Edu Pidal w Radioestadio Noche.

FC Barcelona stara się być przygotowana na scenariusz, że Szczęsny nie przyjmie propozycji podpisania nowego kontraktu. Jednym z kandydatów do transferu jest Joan Garcia z Espanyolu, którego niedawno Szczęsny bardzo chwalił. - Uważam, że to najlepszy bramkarz w LaLidze w tym sezonie. Przed nim świetlana przyszłość - twierdził Polak. Aktualnie klauzula wykupu Garcii wynosi 30 mln euro, ale jeżeli Espanyol spadnie z ligi, to klauzula będzie dwa razy niższa (15 mln euro).

W ostatniej kolejce ligi hiszpańskiej Barcelona zagra na wyjeździe z Athletikiem. Ten mecz odbędzie się w niedzielę o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.