Fantastyczne widowisko. Jesteśmy na esportowych mistrzostwach świata w Valorant

Organizowane w Stambule VALORANT Champions 2022 to pierwsza tej rangi impreza w esportowej historii tytułu, która przebiega z udziałem publiczności. Rok temu przeszkodziła w tym pandemia. Volkswagen Arena, a w niej tysiące fanów esportu z całego globu. Kapitalna atmosfera, świetne przygotowanie audio-wizualne i mnóstwo smaczków dla uczestników wydarzenia. Tak wyglądają esportowe mistrzostwa świata. Przed nami decydujące mecze turnieju.

VALORANT Champions 2022 wyjątkową gratką dla fanów esportu

Temperatura w Stambule nie zawodzi. Cały czas jest bardzo gorąco, a wszystko jeszcze mocniej podgrzewają wrażenia z samych VALORANT Champions 2022. Na godziny przed rozpoczęciem dwóch piątkowych spotkań pod Volkswagen Areną zgromadzone były już tłumy fanów. Bez nich czternasty dzień rywalizacji nie mógł się zacząć.

Na terenie areny przygotowano wiele aktywności dla uczestników wydarzenia. Każdy z nich otrzymał specjalny pakiet z gadżetami. Miły akcent ze strony organizatorów. Ponadto rozstawiono specjalne stanowiska gamingowe oraz sklep z valorantowymi akcesoriami.

Trzeba jednak powiedzieć, że to sama oprawa, scena i zapowiedzi drużyn robiły największe wrażenie. Przy krótkich wstępach między spotkaniami widzów przechodziły wręcz ciarki, tak dobrze budowano napięcie i klimat rywalizacji. Specjalne intra z wypowiedziami zawodników to kolejne uatrakcyjnienie wydarzenia. W końcu to mistrzostwa świata. To tutaj wyłoniony zostanie kolejny najlepszy zespół globu. Przypomnijmy, że rok temu było to Acend z dwoma Polakami w składzie. Teraz już wiemy, że żaden z naszych rodaków nie powtórzy tego wyniku.

Na terenie areny można spotkać również powiązanych z branżą gamingową celebrytów, którzy również przyjechali do Stambułu, by obejrzeć światowego VALORANTA na najwyższym poziomie. Pierwszy dzień decydującego weekendu VALORANT Champions 2022 okazał się idealną przystawką, która tylko pobudza apetyty na kolejne spotkania. Trzeba powiedzieć, że Riot Games dobrze pracują na markę swojego wciąż młodego dziecka, jakim jest Valorant. Turniej w Stambule z pewnością rozpromuje ten tytuł jeszcze mocniej. Do zakończenia wydarzenia jeszcze kilka dni zostało, ale jeżeli impreza utrzyma swój poziom organizacyjny do samego końca, będziemy mogli o niej mówić jako o wydarzeniu najwyższych lotów.

