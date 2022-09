Kiedy piosenka Worlds 2022? Znamy artystę i datę premiery

Zaczęło się od "Warriors" od Imagine Dragons, a następnie potoczyło się swoim życiem. Dedykowana piosenka to nieodłączny element mistrzostw świata w League of Legends. Nie inaczej będzie w tym roku. W miniony czwartek poznaliśmy artystę, który wykona utwór, a także jego datę premiery. Za mikrofon na rzecz Worldsów 2022 chwyci Lil Nas X.

Lil Nas X chwyci za mikrofon

W miniony czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych Riot Games oficjalnie zapowiedziało tegoroczną piosenkę dedykowaną mistrzostwom świata w League of Legends. Jak możemy dowiedzieć się z zabawnego ogłoszenia w formie wideo, wykonawcą utworu zostanie znany artysta posługujący się pseudonimem Lil Nas X. Sama piosenka zaś będzie nosić tytuł "Star walkin’", a jej premiera została zaplanowana na 23 września.

Jeśli pseudonim niewiele wam mówi, więcej może powiedzieć muzyka. Lil Nas X to autor takich hitów jak "MONTERO", "INDUSTRY BABY", czy "Old Town Road". Jego muzyki na Spotify słucha przeszło 36 milionów osób miesięcznie, zaś wyświetlenia piosenek liczone są w miliardach.

To nie koniec współpracy

Lil Nas X odznaczy się w historii League of Legends nie tylko muzyką. Jego współpraca z Riot Games oznacza także uczestnictwo w stworzeniu skórki w edycji prestiżowej do nadchodzącego bohatera, K’Sante. Ta pojawi się w grze 3 listopada i będzie dostępna do kupienia przez ponad 10 dni. Jej cena nie będzie jednak obowiązywać w punktach RP, lecz tokenach Worlds 2022. Te z kolei zdobędzie się poprzez wypełnienie płatnej przepustki.

Mistrzostwa świata w League of Legends rozpoczną się już 29 września. Wówczas ruszą zmagania fazy play-in, które odbędą się w Meksyku. O awans do głównego etapu turnieju zawalczy Polak, Kacper "Inspired" Słoma, który na co dzień reprezentuje północnoamerykańskie Evil Geniuses.

