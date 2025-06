Media: Lech chce reprezentanta Polski! Zadebiutował u Probierza

Po zdobyciu mistrzostwa Polski Lech Poznań jeszcze nie ściągnął do klubu ani jednego nowego zawodnika. Póki co jedynym wzmocnieniem "Kolejorza" jest 19-letni Bartłomiej Barański, którego transfer z Ruchu Chorzów ustalono już zimą, tylko że młodzieżowy reprezentant Polski jeszcze na pół roku pozostał w zespole pierwszoligowca.

Na razie lato w Poznaniu jest więc dość spokojne, bo i na liście odejść są póki co jedynie powracający z wypożyczeń Rasmus Kristensen i Mario Gonzalez, a także rezerwowy bramkarz Filip Bednarek. To jednak prędzej czy później musi się zmienić, bo kadra zespołu Nielsa Frederiksena jest wyjątkowo krótka, w przyszłym sezonie wszyscy w Poznaniu celują w grę na trzech frontach - w Ekstraklasie, Pucharze Polski i co najmniej fazie ligowej Ligi Konferencji.

Jak się okazuje, w Poznaniu może dojść do zmiany na pozycji stopera. Według goal.pl, Lech jest otwarty na oferty za doświadczonego, 34-letniego Bartosza Salamona, choć sam piłkarz zareagował na te doniesienia, pisząc na instagramie, że skupia się jedynie na dalszym reprezentowaniu "Kolejorza".

Lech Poznań w grze o reprezentanta Polski. Mateusz Skrzypczak wróci do "Kolejorza"?

Jeśli jednak Salamon miałby odejść z Lecha, to według portalu Meczyki.pl opcją do jego zastąpienia jest wybrany najlepszym obrońcą ubiegłego sezonu Ekstraklasy Mateusz Skrzypczak z Jagiellonii Białystok. 25-latek, który jest też wychowankiem Lecha, a prywatnie też kibicem tego klubu, miał już nawet otrzymać ofertę kontraktu od mistrza Polski.

Według dziennikarzy portalu, sytuacja Skrzypczaka jest o tyle prosta, że ma on w kontrakcie z Jagiellonią klauzulę odstępnego w wysokości 900 tys. euro, co nie odstrasza nie tylko zagranicznych klubów, ale też najlepszych drużyn w Polsce. Tyle że pozostaje pytanie, czy sam Skrzypczak, jeśli miałby odchodzić z Jagiellonii, zdecydowałby się pozostać w Ekstraklasie.

W barwach białostockiej drużyny wygrywał on mistrzostwo Polski, brązowy medal Ekstraklasy, Superpuchar Polski, a także awansował do ćwierćfinału Ligi Konferencji, więc naturalnym w jego przypadku byłby kolejny krok w postaci transferu zagranicznego. Jak informują Meczyki, pod tym względem 25-latkiem interesuje się drugoligowe angielskie Stoke City, a także austriacki Rapid Wiedeń.