Media: A jednak! Barcelona rozmawia z wielką gwiazdą. Hit nad hity

Nico Williams wraca do łask FC Barcelony i ponownie staje się kandydatem do transferu do mistrza Hiszpanii. Jak informuje kataloński "Sport", w piątek dyrektor sportowy Barcy Deco spotkał się w Barcelonie z agentem zawodnika Felixem Taintą.