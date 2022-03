ESL Mistrzostwa Polski. Wysoka wygrana esportowej Wisły Kraków

Niepokonana dotychczas Wisła All in! Games Kraków ponownie weszła na serwer, by potwierdzić dominację w Grupie A. Za jej plecami w zażartym meczu starły się x-kom AGO z Ungentium. Tymczasem dalsze kłopoty nawiedzają MAD DOG'S PACT. Co dokładnie działo się w poniedziałkowych zmaganiach czwartej kolejki ESL Mistrzostw Polski i jak zmieniła się hierarchia w pierwszej z dwóch szóstek uczestników.

4. kolejka ESL Mistrzostw Polski (poniedziałek)

MAD DOG'S PACT 10:16 Forsaken

Na start mecz między zespołami, które dotychczasowo nie zgarnęły jeszcze kompletu punktów. MAD DOG'S PACT i Forsaken póki co są na dnie swojej szóstki, wobec czego obie strony chciały to dzisiaj przełamać.

Wybór mapy padł na Inferno. PACT podeszli do meczu w znacznie zmienionym składzie - swój debiut zanotowali Mateusz "TOAO" Zawistowski i Adrian "SAYN" Łączyński. W Forsaken również pojawiły się nowe twarze, bowiem zastępczo do drużyny weszli Piotr „blacktear5" Kasiński z Wojciechem „benstym" Dudą. I to właśnie ta dwójka w dużej mierze przyczyniła się do sukcesu, jaki zanotował mniej faworyzowany zespół. Forsaken praktycznie od początku kontrolowali sytuację. PACT choć faworyt, tak nie potrafili zupełnie dotrzymać kroku rywalom. Pierwsza połowa poszła bardzo jednostronnie. Po zamianie stron PACT wygrał pistoletówkę, przez co pojawiło się gdzieś światełko nadziei, ale Forsaken prędko odzyskali stabilizację. Tym samym doszło do małej niespodzianki już na samym starcie kolejki. PACT jest w coraz większych tarapatach, będąc na szarym końcu Grupy A.

Wisła All in! Games Kraków 16:2 ESCA Gaming

Wisła narzuciła twarde warunki konkurencji od samego początku Mistrzostw Polski. "Biała Gwiazda" jako jedyny zespół w stawce pozostawała bez porażki, zbierając 8 na 9 możliwych punktów. ESCA też mogła być zadowolona z pierwszych trzech kolejek w swoim wykonaniu. Nikt nie traktował ich w roli faworyta, a zajmowali trzecią lokatę, tuż za plecami Ungentium.

Wynikiem veto okazał się "polski" Mirage. Mapa więc bardzo uniwersalna, lubiana przez wiele zespołów. To co jednak wydarzyło się po wystrzeleniu pierwszych kul, było istnie szokującym scenariuszem. Wisła po prostu zmasakrowała przeciwnika. Bez złudzeń, bez litości - czysta dominacja. Faworyt nie dał sobie w kaszę dmuchać, dając ESCE tylko dwa punkty w całym meczu. Wymownym podsumowaniem meczu są statystyki Szymona "sk1tta" Rogozińskiego, który nie wyeliminował nikogo, a sam dał się ustrzelić siedemnastokrotnie (0-17).

x-kom AGO 13:16 Ungentium

Wisła się nie potknęła, wobec czego stawką starcia x-kom AGO - Ungentium było "jedynie" wejście za plecy lidera w tabeli grupowej. Dotychczasowo AGO grało bardzo niestabilnie. Cztery punkty to dorobek nieco ujmujący "Jastrzębiom", ale miały one szansę odbić się dzisiaj na Ungentium w bardzo ważnym meczu.

Zespoły starły się na Vertigo. W odróżnieniu do dwóch poprzednich spotkań, to od początku było wyrównane. Świetnie w mapę wprowadził się nowy snajper AGO, Roland "ultimate" Tomkowiak. Choć to dopiero jego pierwsze szlify w świeżych barwach, tak nie zawodził, a wręcz wyciągał momentami kolegów z tarapatów. "Jastrzębie" nieco uciekły po starcie drugiej połowy. Wydawało się, że prosta droga do zwycięstwa została otwarta, lecz wtedy Ungentium odgryzło się w rundzie z nieszablonowymi zakupami. Grające po stronie atakującej AGO, nie miało stabilnie zbudowanej ekonomii, przez co szala inicjatywy błyskawicznie przechyliła się na stronę rywala. Ungentium osiągnęło pułap magicznych piętnastu rund i AGO zostało postawione pod ścianą. Wtedy dość niespodziewanie ace'a ustrzelił Szymon "kRaSnaL" Mrozek. Spektakularne zagranie nie zdało się jednak na wiele. Ungentium dowiozło finalny punkt moment później, dzięki czemu utrzymało pozycję wicelidera Grupy A.

Tabela Grupy A

Wisła All in! Games Kraków ~ 11 pkt. (3-1-0-0) Ungentium ~ 9 pkt. (3-0-0-1) Team ESCA Gaming ~ 5 pkt. (1-1-0-2) x-kom AGO ~ 4 pkt. (1-0-1-2) Forsaken ~ 4 pkt. (1-0-1-2) MAD DOG'S PACT ~ 3 pkt. (0-1-1-2)

ESL Mistrzostwa Polski wrócą w czwartek. W meczach Grupy B zagrają: