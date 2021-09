Tak ma wyglądać konkurencja dla FIFY. Na razie jest obiecująco! [WIDEO]

UFL ma być konkurencją dla najpopularniejszych tytułów esportowych – FIFY i eFootball (kiedyś Pro Evolution Soccer). Gra ma wkrótce zadebiutować, a tymczasem twórcy pokazali pierwsze nagranie.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Obiecująca grafika

Producenci przedstawili 10 sekundowe nagranie, które prezentuje wizerunek Oleksandra Zinczenki – ambasadora gry. Jak widać deweloper przyłożył się do procesu skanowania postaci i bardzo dobrze odwzorował Ukraińca w wirtualnym świecie. Na nagraniu widzimy masę detali, a szczególne wrażenie robi odwzorowanie włosów, przy których zadbano o najmniejsze szczegóły.

Pozostaje pytanie, czy twórcy przyłożyli się tak tylko do zeskanowania swojego ambasadora, który ma być twarzą projektu. W grze ma pojawić się około 5000 licencjonowanych piłkarzy, dlatego oczekiwania po pierwszym nagraniu z pewnością podskoczyły. Ciężko jednak oczekiwać od raczkującego projektu, by porwał się na taką skalę odwzorowania wizerunku postaci.

Czym jest UFL?

UFL ma być konkurencją dla serii FIFA i eFootball produkowanych przez EA Sports i Konami. Nowy gracz na rynku podjął rękawicę, której dawno nikt nowy nie tykał. UFL z pewnością przyciągnie graczy za sprawą swojego modelu biznesowego w formie free to play, oznacza to, że gra będzie dostępna za darmo. Co ciekawe Konami zdecydowało się na podobny ruch przy wypuszczeniu na świat eFootball. Można więc się spodziewać ostrej rywalizacji głównie pomiędzy tymi dwoma tytułami.

Na tym nie kończą się interesujące elementy związane z UFL. Serwery symulatora mają na bieżąco śledzić analizę wyników sportowych firmy InStat. Najprawdopodobniej wiąże się to z ciągłymi zmianami statystyk piłkarzy i drużyn. Cała rozgrywka jest zaś oparta o technologię Unreal Engine.

Nie będzie karty Krychowiaka w FIFA 22. Pierwszy raz od 9 lat