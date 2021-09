Polacy zagrają w dobrej sprawie. Prawie 300 tysięcy złotych na cele charytatywne

BLAST i Riot Games złączyły siły, by pomóc światu. Obie marki zorganizują turniej Spike Nations VALORANT, w którym wezmą udział reprezentacje wielu krajów. Do wygrania jest 60 tysięcy dolarów, które Riot Games przeznaczy na cel charytatywny.

Polacy pomagają

Organizator nie przedstawił jeszcze wszystkich drużyn, wiemy jednak, że jedną z nich będą stanowić gracze z Polski, reprezentujący „Team Poland". Kto to będzie? Na razie nie znamy pięcioosobowego składu, który wystąpi na turnieju. Możemy się domyślać, że niekoniecznie będą to polscy, zawodowi gracze tacy jak Aleksander „zeek" Zygmunt i Patryk „starxo" Kopczyński, którzy ostatnio zakwalifikowali się na mistrzostwa świata. Zazwyczaj w turniejach charytatywnych występują influencerzy i streamerzy, podobnie może być w tym przypadku.

Jakie drużyny jeszcze wezmą udział? Obok Polski będą to reprezentacje takich krajów jak: Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Turcja, Włochy. Ponadto w rozgrywkach wezmą udział składy złożone z różnych narodowości. Mowa tutaj o reprezentacjach regionów: Nordyckiego, DACH, Beneluksu i Wschodniej Europy. Można więc powiedzieć, że Polska została wyróżniona przez organizatora.

Nie pierwsza taka akcja

W esporcie przynajmniej kilka razy do roku mamy do czynienia z turniejami charytatywnymi. Najgłośniejszym jest Gamers Without Borders, w którym biorą udział najlepsze, profesjonalne drużyny CS:GO. W puli nagród turnieju jest aż 2 miliony dolarów, a sam organizator przeprowadza znacznie szerszą akcję charytatywną, niż organizacja jednego turnieju. Łącznie Gamers Without Borders przekazali w 2021 roku 10 milionów dolarów na wyższe cele.

BLAST również nie po raz pierwszy organizuje tego typu turniej. W zeszłym roku odbyła się pierwsza edycja Spike Nations VALORANT. Jeden Wiceprezydent BLASTA, Leo Matlock, nawiązał do zeszłorocznego wydarzenia, mówiąc o tegorocznej edycji. – Organizacja po raz drugi Spike Nations jest dowodem na to, jak poprzedni turniej został ciepło przyjęty przez społeczność VALORANTA. Wprowadziliśmy kilka ekscytujących dodatków i nowych drużyn, złożonych z większej liczby narodów. Nie możemy się doczekać, aby stworzyć nową historię, która spodoba się fanom – podsumował Matlock. Sam turniej zapowiedziano na 7-9 października, zostanie on w całości transmitowany na Twitchu. Składy reprezentacji zaś poznamy zapewne jeszcze przed startem rozgrywek.

