Nie będzie karty Krychowiaka w FIFA 22. Pierwszy raz od 9 lat

FIFA 22 swoją premierę będzie miała 1 października. Przez cały wrzesień otrzymujemy nowe informacje na temat produkcji EA Sports. Jedną z nich jest wiadomość o braku Grzegorza Krychowiaka.

Problemem znowu licencje

Powód absencji Krychowiaka jest tak naprawdę prozaiczny. W FIFIE bowiem nie ma licencjonowanej całej ligi rosyjskiej, przez co zabraknie w niej kilku drużyn. Oczywiście te najbardziej znane, jak CSKA, Spartak czy Lokomotiw Moskwa będą dostępne. Zabraknie jednak Krasnodaru, którego graczem jest Polak.

Krychowiak do Krasnodaru przeszedł w ostatnim okienku transferowym. Reprezentant Polski kosztował swój nowy klub 2,5 miliona euro, a on sam podpisał trzyletni kontrakt. Co ciekawe, niedawno zdołał zdobyć pierwszego gola dla swojej nowej drużyny.

FIFA obeszła zasady

Tym samym nie będzie już karty Krychowiaka w trybie Ultimate Team, gdyż FIFA nie posiada licencji na zespół Krasnodaru. W przypadku Polaka to pierwsza taka sytuacja od 9 lat, gdyż po raz pierwszy pojawił się on w FUT w 2012 roku, jeszcze ze srebrną kartą ocenioną na 65 ze Stade de Reims. Najlepszy czas Krychowiaka to FIFA 17 i jego karta z PSG oceniona na aż 84. W ostatniej edycji Grzegorz mógł się pochwalić oceną 80.

Brak licencji nie oznacza jednak kategorycznego braku 31-latka w FIFIE. Zawodnik będzie dostępny w trybie kariery jako wolny agent, ponadto w opcji „szybkie mecze" będzie można nim zagrać, wybierając skład reprezentacji Polski.

