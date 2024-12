Dramat polskich skoczków. W głowie się nie mieści. Małysz mówi wprost

Polscy kibice marzą o powrocie pięknych czasów, w których polscy skoczkowie co tydzień walczyli o podium w konkursach Pucharu Świata. Póki co to chyba jednak tylko mrzonki. Biało-Czerwoni znów średnio rozpoczęli nowy sezon cyklu. W ostatni weekend najlepiej poszło Pawłowi Wąskowi, który w Wiśle dwukrotnie zajął 11. miejsce.

Małysz ujawnił prawdę. Smutno słyszeć

Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, zdradził, że polskie skoki mają obecnie spory problem. Cytowany przez "Przegląd Sportowy" powiedział o problemach związanych z naszymi skoczniami. Chodzi o to, że Biało-Czerwoni nie mają gdzie trenować.

- Nie ma wyciągu - przyznał gorzko, a na dopowiedzenie, że w niedzielę jeszcze był odpowiedział: Był, ale nie ma, jest zamknięty. Mają przyjechać zrobić przegląd. Nieczynne więc na cztery dni.

W praktyce oznacza to, że polskim skoczkom zostają ćwiczenia na siłowni i regeneracja. Małysz w rozmowie z "PS" przyznał, że liczy na poprawę sytuacji w przyszłości. Wytłumaczył z czym związane są problemy.

- Z jednej strony zawsze jest denerwujące, ale z drugiej zaczynamy się dogadywać z COS i jego centralą. Rozmawiamy od kilku miesięcy o tym, jak wprowadzić usprawnienia i co robić, żeby było lepiej. My, jako związek, przyjmujemy opłaty za skocznię i trasy biegowe dla naszych zawodników klubowych. To są potworne koszty. Negocjujemy ceny i będziemy dopłacać. Problem jest taki, że ministerstwo sportu może dofinansować inwestycję nawet do 90 procent, ale później COS musi utrzymać obiekt sam. Rozmawialiśmy wielokrotnie o cenach. Nie będziemy mogli skakać za darmo, choć rozmawialiśmy o tym, żeby mogły tak skakać chociaż kluby. W każdym razie doszliśmy do porozumienia i nie jest źle - przyznał cytowany przez wspomniane źródło.

Małysz dodał, że problem dotyczy także Zakopanego, gdzie skocznie nie są otwarte. Zdradził, że zaczęto szykować obiekt K-60, a skocznią K-90 mają zająć się w dalszej kolejności. - Jakimś wytłumaczeniem jest pęknięcie rury. Mieli tam zbiornik, który robili kilka lat temu specjalnie po to, żeby mieć więcej wody - skwitował Małysz.

Przed polskimi skoczkami kolejny weekend Pucharu Świata. Od 13 do 15 grudnia uwaga kibiców skupi się na niemieckim Titisee-Neustadt.