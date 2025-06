Nocne mecze na Klubowych Mistrzostwach Świata. Oto sytuacja w grupach

Kolejne mecze Klubowych Mistrzostw Świata za nami! W nocy z 15 na 16 czerwca czasu polskiego w USA rozegrano kolejne dwa spotkania turnieju w nowej wersji. Portugalskie FC Porto zremisowało 0:0 z brazylijskim Palmeiras, co dopełnia dość nietypowej sytuacji w grupie A. Fani z Brazylii mieli jednak tej nocy powody do zadowolenia, a to z uwagi na triumf Botafogo nad amerykańskim Seattle Sounders, w meczu, w którym obie drużyny doskonale wiedziały, jak używać głowy.