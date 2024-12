Francuzi wykorzystali Marciniaka. Tak straszą Real Madryt przed Ligą Mistrzów

Szymon Marciniak jest najlepszym sędzią w Polsce i na świecie. 43-latek regularnie prowadzi ważne mecze i hitowe starcia. Arbiter prowadził m.in. finały mistrzostw świata 2022, Ligi Mistrzów UEFA w sezonie 2022/23, czy Klubowych Mistrzostw Świata 2023. Dwukrotnie (2022 i 2023) był wybierany najlepszym sędzią według Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu.

Szymon Marciniak postrachem Realu Madryt

W tym sezonie Marciniak sędziował dwa spotkania w fazie ligowej Ligi Mistrzów (PSG - Atletico i Sporting - Arsenal), a teraz poprowadzi wtorkowe starcie Atalanty z Realem Madryt. To bardzo ważne spotkanie dla Hiszpanów, bo może decydować o ich przyszłości w tych rozgrywkach. Podopieczni Carlo Ancelottiego do tej pory zdobyli zaledwie sześć punktów w pięciu meczach, co plasuje ich na 24. miejscu w tabeli.

Dziennikarze serwisu footboom1.com straszą Szymonem Marciniakiem sympatyków Realu Madryt. "Szymon Marciniak, sędzia meczu Atalanty z Realem Madryt: Niepokojący rekord Ligi Mistrzów" - czytamy już w tytule artykułu. Polak sędziował osiem meczów Królewskich w europejskich rozgrywkach, z czego madrytczycy wygrali trzy, zremisowali dwa i przegrali trzy. Przesądni mogą uważać, że 43-latek nie przynosi szczęścia podopiecznym Carlo Ancelottiego.

"Historia polskiego sędziego z Realem Madryt obejmuje kilka decydujących meczów. Jednym z najbardziej pamiętnych był finał Superpucharu UEFA 2018, w którym Los Blancos przegrali 2:4 z Atletico Madryt. Ponadto sędziował drugi ćwierćfinał LM w sezonie 2021/22 z Chelsea, a w zeszłym sezonie półfinał przeciwko Manchesterowi City" - przypomina serwis.

Kiedy mecz Atalanta - Real Madryt w Lidze Mistrzów?

Pomimo porażek, Marciniak nie był obwiniany za żadne kontrowersyjne decyzje w tych meczach. Jeśli chodzi o Atalantę, polski sędzia sędziował dla nich tylko jeden mecz, który zakończył się porażką 3:2 z Manchesterem United w 2021 roku. Dziennikarze zauważają, że wielcy rywale Realu Madryt mają lepsze bilanse meczów prowadzonych przez 43-latka. Atletico Madryt wygrało siedem na osiem spotkań, a Manchester City święcił cztery triumfy w czterech pojedynkach.

Mecz Atalanta - Real Madryt zaplanowano na wtorek 10 grudnia. Początek transmisji o godz. 21:00. Asystentami Szymona Marciniaka będą Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie debiutujący na tym poziomie Karol Arys. Sędzią VAR będzie Tomasz Kwiatkowski, a jego asystentem Tiago Bruno Lopes Martines z Portugalii.