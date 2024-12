A jednak! Guardiola odpalił bombę przed kamerą

- Nie mam zamiaru wyjeżdżać do innego kraju, robić tego samego, co teraz - stwierdził Pep Guardiola w podcaście "Desmontadito". Szkoleniowiec wprost przyznał, że Manchester City to jego ostatni klub w karierze i nie zapowiada się, by było inaczej. Czy to oznacza zakończenie kariery trenerskiej Hiszpana już po wypełnieniu umowy?

