Grubo. "Lewandowski zdrajca"

FC Barcelona zmierzy się z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów. To z tego klubu Robert Lewandowski wypłynął na szerokie wody i stał się najlepszym napastnikiem świata. Do Zagłębia Ruhry Polak trafił w 2010 roku z Lecha Poznań, a w barwach BVB grał do 2014 roku, skąd przeniósł się do Bayernu Monachium.

Nazwali Roberta Lewandowskiego "zdrajcą"

Hiszpańskie media podgrzewają atmosferę przed meczem, na którym wszystkie oczy będą skierowane w kierunku Polaka. Dziennikarze "Mundo Deportivo" piszą, że Lewandowski stał się "regularnym wrogiem" Borussii Dortmund po dołączeniu do Bayernu Monachium.

Do podsycania atmosfery włączyli się dziennikarze "AS-a". Ich najnowszy artykuł zatytułowano: "Lewandowski, 'zdrajca' wraca do domu". Hiszpanie podkreślają, że po odejściu do Bayernu Monachium Polak był katem swojej byłej drużyny. Zdobył 27 bramek w 26 bezpośrednich konfrontacjach.

Media: Robert Lewandowski niekochany w Dortmundzie

Zdaniem "AS-a" odejście Lewandowskiego do Bayernu było niewybaczalne, bo oprócz "zdrady" piłkarz nie pozwolił Borussii Dortmund zarobić, chociażby jednego euro. "Skończył swój kontrakt i odszedł do drużyny, która pokonała ich w finale Ligi Mistrzów w sezonie poprzedzającym. Trudno o tym zapomnieć w Dortmundzie. Mimo to nikt w Borussii nie neguje piłkarskich zasług obecnego napastnika Barcelony" - czytamy.

"W środę Lewandowski wraca do domu, gdzie jest podziwiany za swoje liczby, ale niekochany w najmniejszym stopniu" - napisano.

Hiszpańscy dziennikarze nieco przeinaczają fakty, bo na pożegnanie Lewandowskiego kibice BVB przybyli tłumnie, a po ostatnim gwizdku sędziego Polak otrzymał gromkie brawa. Z kolei klub wręczył mu kwiaty i upominek.