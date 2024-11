Na start nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich Polacy niestety nie spisali się najlepiej. W Lillehammer najlepszy wynik osiągnął Paweł Wąsek, który w sobotę zajął 14., a w niedzielę 23. miejsce. Aleksander Zniszczoł musiał natomiast zadowolić się kolejno 23. i 25. lokatą. Łagodnie mówiąc, nie jest to wymarzony początek rywalizacji.

Skoki narciarskie w Ruce. Pogoda storpedowała Puchar Świata

- Rozczarowany? Trochę, ale dlatego, że nie potrafiliśmy podtrzymać podejścia: krok po kroku. W niedzielę zawodnicy za bardzo chcieli. Przez to napięcie w ciele wzrosło i, zwłaszcza u Pawła i Dawida Kubackiego, usztywniło ich. A potrzebujemy pozostać naturalni i spokojni w trakcie konkursu - komentował występy swoich zawodników Thomas Thurnbichler.

Po inauguracji w Lillehammer teraz przyszedł czas na skakanie w fińskiej Ruce. Pierwotnie w piątek miały odbyć się trening i kwalifikacje, jednak pogoda znów kompletnie zrujnowała plany organizatorów. Już przed południem pierwsi przegrali z nią kombinatorzy norwescy, którzy nie pojawili się na skoczni ze względu na silny wiatr, sięgający nawet 10-11 m/s. Co prawda organizatorzy nieco desperacko próbowali przekładać trening na kolejne godziny, jednak ostatecznie całą rywalizację ze względu na zbyt duże zagrożenie zaplanowano na sobotę.

Puchar Świata w skokach narciarskich. O której dzisiaj skoki w Ruce? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Zgodnie z najnowszym harmonogramem trening i kwalifikacje odbędą się tuż przed sobotnim konkursem. Główne zawody wystartują o godz. 17:00. Na szczęście prognozy pogody przewidują, że weekend w Ruce powinien obejść się bez porywistych wiatrów. Do Finlandii Polacy udali się w składzie: Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł oraz Jakub Wolny, który zastąpił Macieja Kota. Zarówno trening, kwalifikacje, jak i konkurs w telewizji można oglądać na kanałach Eurosport oraz TVN. W internecie transmisję skoków w Ruce przeprowadzi platforma Max. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz do naszej aplikacji mobilnej.

Oto harmonogram skoków w Ruce na sobotę 30 listopada: