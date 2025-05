Media: A jednak! Najbardziej rozchwytywany piłkarz podjął decyzję. Tam będzie grał

Florian Wirtz jest piłkarzem Bayeru Leverkusen od 2020 roku, gdy przyszedł do tej drużyny jako 16-latek z FC Koeln. Przez kolejne sezony młodzian budował swoją pozycję w zespole "Aptekarzy", a następnie również reprezentacji Niemiec. W sezonie 2023/24 był jedną z kluczowych postaci mistrzowskiego Bayeru Leverkusen Xabiego Alonso, który w tamtych rozgrywkach przegrał tylko jeden mecz i to dopiero na koniec sezonu, gdy w finale Ligi Europy lepsza okazała się Atalanta Bergamo.

"Bild": Xabi Alonso już wie. To do tego klubu chce trafić Florian Wirtz

Nie ma wątpliwości, że prędzej czy później Wirtz opuści Leverkusen na rzecz większego klubu. Po wieloletnich spekulacjach jest bardzo możlwie, że nastąpi to jeszcze tego lata. 22-latek znajduje się na liście życzeń takich klubów, jak Manchester City, Real Madryt czy Bayern Monachium.

Jak informuje niemiecki "Bild", 29-krotny reprezentant Niemiec podjął decyzję na temat preferowanego kierunku. Według tych doniesień, Florian Wirtz chciałby pozostać w Niemczech i trafić do Bayernu Monachium.

Co więcej, 22-letni piłkarz miał również rozmawiać na ten temat ze swoim trenerem Xabim Alonso, który najprawdopodobniej po sezonie przeniesie się do Realu Madryt. Mimo to Wirtz przekazał Hiszpanowi, że dalej jego wymarzonym obecnie kierunkiem jest Bayern. Odmówić miał także Manchesterowi City, który przedstawił mu najlepszą ofertę pod względem finansowym.

"Bild" dodaje, że nie jest pewne, czy Wirtz przeniesie się do Bayernu teraz, czy dopiero za rok. Niemniej jednak obecnie trzeba by za niego zapłacić Bayerowi Leverkusen ponad 100, a według niektórych informacji nawet 125 milionów euro. Za rok ta kwota mogłaby być nieco mniejsza, gdyż wówczas 22-latkowi pozostałby jedynie rok kontraktu z "Aptekarzami".

W obecnym sezonie Florian Wirtz rozegrał dla Bayeru 43 mecze oficjalne we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 16 goli i zaliczył 13 asyst.