Ronaldo Junior otrzymał powołanie do kadry! Oto jak zareagował Cristiano

Choć oczekiwanie od Cristiano Ronaldo Juniora, że dorówna swemu ojcu, byłoby szaleństwem, talent potomka gwiazdy jest niezaprzeczalny. Kariery synów legend toczyły się różnie, czasem bardziej udanie (Khephren i Marcus Thuram, synowie Lilliama), czasem znacznie mniej (praktycznie każdy z czterech synów Zinedine'a Zidane'a). Jednak w przypadku młodego Portugalczyka nadzieje są bardzo duże. Szkolił się już w akademiach Juventusu, Manchesteru United, a teraz Al Nassr (wszędzie tam, gdzie grał jego ojciec).

Cristiano Junior ma wiele opcji do wyboru

Pewną zagadką może być reprezentacja, którą wybierze Ronaldo Junior. Oczywiście najbardziej naturalnym wyborem byłaby Portugalia i tu raczej niczego tłumaczyć nie trzeba. Jednak teoretycznie mógłby reprezentować też cztery inne kraje: Hiszpanię (może ubiegać się obywatelstwo, gdyż spędził tam pierwsze osiem lat życia), Anglię (powiązania ojca), USA (Cristiano Jr urodził się w Kalifornii) oraz Republikę Zielonego Przylądka (jego prababcia stamtąd pochodzi). Jednak teraz Portugalczycy dostali sygnał, że być może nie mają się czego obawiać.

Portugalczycy mogą odetchnąć? Syn Ronaldo z pierwszym powołaniem

Cristiano Jr otrzymał swoje pierwsze w życiu powołanie do reprezentacji Portugalii do lat 15. Kadra ta zagra w towarzyskim turnieju im. Vlatko Markovicia w Chorwacji w dniach 13-18 maja 2025 roku. Ich rywalami będą Japonia, Grecja i Anglia, a także ktoś jeszcze w starciu o miejsce siódme, piąte, trzecie lub pierwsze (ustali to tabela po fazie zasadniczej).

Młody Ronaldo otrzyma okazję, by po raz pierwszy zagrać dla Portugalii i nic nie wskazuje na to, by miał z niej nie skorzystać. Na pewno nie po tym, jak powołaniem dla syna pochwalił się jego ojciec. Cristiano Ronaldo zamieścił post na Instagramie na stories ze zdjęciem listy powołanych oraz dopiskiem "dumny z ciebie, synu".