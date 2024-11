Gigantyczna sensacja w Ruce! Wściekły Małysz nie wytrzymał: "No panowie!"

- To był cyrk, a nie inauguracja Pucharu Świata – mówił Janne Ahonen w Ruce 18 lat temu. To były czasy, gdy fińscy kibice jeszcze chętnie przychodzili na skoki, bo mieli mocną kadrę. A Ahonen był jej liderem. Na swojej skoczni w jednoseryjnej loterii na siłę ciągniętej do końca właśnie tej jednej, jedynej serii, miejscowy faworyt spadł na 90. metr. Gdy wyświetlano jego wynik (finalnie 55. miejsce), to ironicznie świętował, wyrzucając ręce w górę.

- Trochę chce mi się śmiać. To był śmieszny konkurs, bo przecież nie można tu mówić o żadnych obiektywnych zmaganiach. Decyzją jury jednak wyniki pierwszej serii zostały uznane za oficjalne - mówił na skijumping.pl Stefan Hula, który był w tamtej parodii zawodów 12. To były jego pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata zdobyte poza Polską i dopiero trzecie w ogóle (po 22. i 21. miejscu w Zakopanem kilka miesięcy wcześniej). - Czy czuję, że jestem lepszy od Adama? Może tak wyglądać w wynikach tego konkursu, ale Adam skakał świetnie na treningach i to on powinien być w czubie – dodawał skromny 20-latek.

Ten trener widział już wszystko. Ale czegoś takiego nie

Hula tamtego dnia skorzystał z faktu, że miał niski numer startowy. Na początku skoczkowie nie musieli zmagać się z silnym wiatrem w plecy. Przeciwnie – ich wiatr z przodu wynosił bardzo daleko. Fin Arttu Lappi pofrunął aż 141 metrów i zdecydowanie wygrał. Nigdy wcześniej ani nigdy później nie stanął na podium. Wcześniej w kwalifikacjach Lappi osiągnął zaledwie 60,5 metra i był ostatni, 32., w momencie, w którym je przerwano i uznano, że do zawodów dopuszczeni zostaną wszyscy, którzy się zgłosili – 67 skoczków.

Tamte zawody nie powinny się odbyć. - W mojej karierze nie zdarzyło się jeszcze, by jury podjęło tak złą decyzję. Ostatni zawodnicy nie mieli żadnych możliwości skoczyć poprawnie - mówił Hannu Lepsitoe, doświadczony fiński trener Małysza. - My mogliśmy protestować, ale nic to nie dało. Adam dostał powiew wiatru w plecy w granicach trzech metrów na sekundę – dodawał szkoleniowiec.

W tych skandalicznych warunkach Małysz i tak poradził sobie nieźle, dolatując do 106. metra. Broniący Kryształowej Kuli Jakub Janda osiągnął 95,5 metra, Ahonen – 90 metrów (warto zaznaczyć, że to i tak był wyczyn jak na fakt, że na dojeździe do progu omal się nie przewrócił, tak mocno w pewnym momencie zassało jego narty), Andreas Widhoelzl – 84 metry, Andreas Kofler 82 metry, a Roar Ljoekelsoey – 71 metrów.

„Rzeź wszystkich gwiazd"

„Odbywa się rzeź wszystkich gwiazd. Z grupy 15 najlepszych zawodników Pucharu Świata dalej od Adama skoczył tylko Thomas Morgenstern" – konstatował Włodzimierz Szaranowicz. Komentator TVP próbował docenić 112,5 metra mistrza olimpijskiego sprzed kilku miesięcy. Ale Morgenstern na pewno nie czuł się szczęśliwy po zajęciu na inaugurację dopiero 22. miejsca.

„Rzeź pierwszej piętnastki Pucharu Świata. To jest konkurs wielkich sensacji, wysoko są wszyscy, którzy skakali wcześniej, w innych warunkach. Najlepsi przegrali z naturą i z filozofią sędziowską" – puentował Szaranowicz.

A Małysz w krótkim materiale do Wiadomości TVP mówił tak: „No panowie! Takie zawody nie mogą być. Szkoda naszych nerwów". Więcej i celniej nasz mistrz mówił dla skijumping.pl. - Do takich zawodów nie można dopuszczać. Ja tutaj nie decyduję, miałem wyjść i skoczyć. My zawodnicy nie możemy nic zrobić, w naszym imieniu powinni interweniować trenerzy – tłumaczył. - Miały być warunki takie, aby można było daleko skoczyć, a było zupełnie inaczej. Jeździło się coraz wolniej, łapało co jakiś czas na rozbiegu, nie wiem czemu to ciągnęli dalej, na siłę. To po prostu jest skandal – dodawał.

Małysz uważał, że tamten konkurs po prostu powinien zostać unieważniony. - Powinno się anulować te wyniki. Takie warunki wypaczają rezultaty, osiągane przez zawodników – twierdził.

Zaczęło się fatalnie, a skończyło wspaniale

Fatalnej inauguracji sezonu 2006/2007 nie anulowano. Ale po tak nieudanym początku na koniec byliśmy w siódmym niebie, bo Małysz zdobył Kryształową Kulę (czwartą i ostatnią w karierze), a po drodze wywalczył złoty medal mistrzostw świata w Sapporo (czwarty i ostatni taki jego tytuł).

Teraz jesteśmy po słabej w wykonaniu Polaków inauguracji sezonu w Lillehammer. Trudno uwierzyć, że któregoś z naszych skoczków może być stać na takie sukcesy, jak Małysza w przywołanym sezonie 2006/2007. Ale wierzmy chociaż w to, że po piątkowej wichurze i odwołaniu treningów oraz kwalifikacji w sobotę i niedzielę w Ruce warunki będą dobre, a forma naszych zawodników lepsza niż tydzień temu.

Tym razem Polskę będą reprezentowali: Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Jakub Wolny. Według nowego planu w sobotę od godziny 13.30 w Ruce mają się odbyć dwie serie treningowe, na 15.30 zaplanowano kwalifikacje, a na 17.00 konkurs. Relacje na żywo na Sport.pl, transmisje w Eurosporcie, TVN-ie i na platformie MAX.