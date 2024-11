"Dziwne, nie rozumiem". Gigantyczna burza po tym, co zrobiła Iga Świątek

- Wydaje mi się, że zostało to bardzo dziwnie zakomunikowane, bo zazwyczaj działa to tak, że u zawodnika lub zawodniczki znajduje się niedozwolony środek, komunikuje się to światu i dopiero wtedy rusza maszyna udowadniania niewinności - mówił w naszym studiu Piotr Żelazny. U Jannika Sinnera również znaleziono śladowe ilości niedozwolonej substancji, ale Włoch nie został zawieszony, nie stracił numeru jeden, ale przez pewien czas grał z łatką dopingowicza. Iga Świątek powiedziała o pozytywnym teście antydopingowym dopiero po zakończeniu zawieszenia, choć - jak poinformowała Sport.pl Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA) - mogła zrobić to wcześniej. - Zasada poufności odnosi się do ITIA, a nie do zawodnika - przekazał Adrian Bassett w rozmowie z Agnieszką Niedziałek. - Dziwne, nie rozumiem tej komunikacji - dziwił się Żelazny, a naszą gorącą dyskusję w studiu możecie obejrzeć tutaj:

W programie rozmawialiśmy też m.in. o żenującym zachowaniu Lukasa Podolskiego, wielkim Robercie Lewandowskim, słabej formie polskich sędziów, początku sezonu w skokach narciarskich, a także o gigantycznych problemach Manchesteru City - Nie wierzę, że dostaną poważną karę - mówił Konrad Ferszter. - A ja wierzę, postępowanie trwa. Zarzutów jest tyle, że ja nie widzę innej opcji niż relegacja - rzucił Żelazny.

W programie "To jest Sport.pl" nie brakuje również anegdot, zakulisowych historii i rzeczy, do których przeciętny kibic nie ma dostępu. Nowy format możecie oglądać w każdy piątek o godzinie 20 w Sport.pl, Gazeta.pl, na naszym kanale YouTube, a także w mediach społecznościowych. Gospodarzami programu są wymiennie redaktorzy Sport.pl: Dominik Wardzichowski, Kacper Sosnowski, Konrad Ferszter, Piotr Wesołowicz lub Dawid Szymczak, a stałymi ekspertami programu zostali znany dziennikarz sportowy Piotr Żelazny i były reprezentant Polski Jakub Kosecki.