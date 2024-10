Wszystko jasne. Poznaliśmy terminarz pierwszego weekendu PŚ w skokach

W Letnim Grand Prix w skokach narciarskich polscy kibice mają sporo powodów do zadowolenia. Liderem cyklu na razie jest Paweł Wąsek, a w pierwszej dziesiątce znajdują się również Dawid Kubacki i Jakub Wolny. Przez wielu letnie zmagania są jednak traktowane nieco "po macoszemu" i kibice czekają już na początek narciarskiej zimy. Ten już naprawdę niedługo.

Pokazali terminarz pierwszego weekendu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Będzie też mikst

Już od dłuższego czasu wiadomo, że rywalizacja w sezonie 2024/25 rozpocznie się w Lillehammer w dniach 22-24 listopada. Teraz organizatorzy przekazali informacje o szczegółowym terminarzu inauguracyjnych zawodów i dowiedzieliśmy się, że odbędą się aż trzy konkursy z udziałem panów.

W piątek 22 listopada pierwsze na skocznie wejdą panie, które odbędą trening. Po nich to samo czeka panów, a po południu zaplanowano konkurs drużyn mieszanych. Z kolei w sobotę najpierw kwalifikacje i konkurs rozegrają kobiety, a po nich te same serie czekają mężczyzn. W niedziele zaskoczenia nie będzie - najpierw kwalifikacje pań i konkurs, a następnie to samo u panów.

Terminarz PŚ w Lillehammer na skoczni HS140 (22-24 listopada):

piątek 22 listopada:

9:30 - trening kobiet

13:45 - trening mężczyzn

16:15 - konkurs drużyn mieszanych (mikst)

sobota 23 listopada:

11:00 - kwalifikacje kobiet

12:30 - konkurs kobiet

14:45 - kwalifikacje mężczyzn

16:00 - konkurs mężczyzn

niedziela 24 listopada:

11:00 - kwalifikacje kobiet

12:30 - konkurs kobiet

14:45 - kwalifikacje mężczyzn

16:00 - konkurs mężczyzn

W sezonie 2024/25 Kryształowej Kuli bronił będzie Stefan Kraft, który wygrał wyprzedził Ryoyu Kobayashiego i Andreasa Wellingera. Najlepiej z Polaków spisał się Aleksander Zniszczoł, który zakończył sezon na 19. miejscu w klasyfikacji generalnej.