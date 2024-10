Dyrektor Romy nagle zaczął mówić o Zalewskim. "To nie wchodzi w grę"

Za Nicolą Zalewskim wyjątkowo burzliwe tygodnie. Polak był wręcz wypychany przez Romę do Galatasaray, które z kolei chciało spełnić wszelkie finansowe oczekiwania naszego reprezentanta. Problem w tym, że sam Zalewski nie miał zamiaru ruszać się z Rzymu i kategorycznie odmawiał Turkom. To wręcz rozwścieczyło jego klub, który uznał w pewnym momencie, że skoro Polak nie chce odejść, ani przedłużyć wygasającego wraz z końcem sezonu kontraktu, to może spędzić rok poza pierwszą drużyną.

REKLAMA

Zobacz wideo Jastrzębski Węgiel górą w meczu z PGE Projektem Warszawa. Łukasz Kaczmarek: Nasza gra była widowiskowa

Zalewski przetrwał ogromną burzę

Nasz rodak spędził kilka tygodni poza pierwszą drużyną, a w międzyczasie groził, że jeśli Roma nie przywróci go do treningów, to do akcji wkroczą jego prawnicy. Czy na skutek tych gróźb, czy po prostu rozładowania napięcia, Zalewski wrócił do pierwszego zespołu pod wodzą nowego trenera Ivana Juricia. Ten nie dał mu jeszcze szansy gry, niemniej teraz przynajmniej jest na to szansa.

AS Roma ma jednak plany związane z Zalewskim? Zaskakujące słowa kluczowej postaci

Pytanie tylko co ogólnie z przyszłością Polaka w Rzymie. Bo być może największa burza jest już za nim, ale kontrakt jak wygasał w czerwcu 2025 roku, tak nadal wygasa. Okazuje się, że w Romie podejście do Zalewskiego może być inne niż wtedy, gdy wręcz desperacko chcieli go sprzedać do Stambułu. Sugerują tak słowa dyrektora sportowego Florenta Ghisolfiego w rozmowie z "Corriere dello Sport". Podkreślił on, że w Romie nikt nie chce łatwo rozstawać się z młodymi wychowankami i z Zalewskim, a także innymi zawodnikami z potencjałem nadal prowadzone są rozmowy.

- Może mówię coś, co nie pomoże nam w negocjacjach, ale kiedy widzę pragnienie Baldanziego i Pisilliego, aby wejść na boisko, widzę DNA, którego chcemy w tej Romie. Jeśli chodzi o Zalewskiego, to jesteśmy w ciągłym dialogu z zawodnikiem i jego agentem. Widzę dwie osoby, które kochają klub i mamy nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie tak szybko, jak to możliwe. Jesteśmy AS Romą i utrata młodego zawodnika w ten sposób nie wchodzi w grę - powiedział Ghisolfi.

Na ten moment nie wiadomo jakie odzwierciedlenie te słowa będą miały w rzeczywistości. AS Roma przed przerwą na kadrę zagra jeszcze dwa mecze. W Lidze Europy na wyjeździe ze szwedzkim Elfsborgiem oraz w Serie A, również w delegacji z Monzą. Czy Zalewski złapie w nich jakiekolwiek minuty? Przekonamy się.