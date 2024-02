Brawo Stoch! Awansował aż o dziewięć lokat. Słoweńska dominacja

Piątkowe zmagania duetów w Oberstdorfie, zakończone zwycięstwem Słoweńców (Polska była piąta), dostarczyły kibicom wielu wrażeń. Z pewnością liczyli oni na to, że podobnie będzie w sobotnim konkursie indywidualnym. W nim wystartowało czterech Polaków: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł. Dwaj ostatni udanymi skokami w kwalifikacjach wysłali sygnał, że mogą powalczyć o dobry wynik.

Puchar Świata w Oberstdorfie. Fatalny wynik Dawida Kubackiego, bardzo dobry Kamila Stocha. Wygrał Timi Zajc

W pierwszej serii dyspozycję z kwalifikacji potwierdził Zniszczoł, który po skoku na odległość 210 m był klasyfikowany na 12. pozycji. Gorzej spisał się Stoch, on lądował na 204 metrze i był dopiero 21. Pięć miejsc niżej był Piotr Żyła, jego rezultat to 203,5 m.

Katastrofalnie skoczył natomiast Dawid Kubacki, uzyskane przez niego 177 m było drugim najkrótszym skokiem w serii (Remo Imhof uzyskał 170 m). 33-latek uplasował się dopiero na przedostatniej 39. pozycji, niżej znalazł się tylko zdyskwalifikowany Sindre Ulven Jorgersen.

Czołówkę zdominowali natomiast Słoweńcy. Prowadził Peter Prevc (230,5 m), drugi był Timi Zajc (230 m), a czwarty Domen Prevc (227,5 m). Pomiędzy nich wbił się jeszcze Stefan Kraft (220 m), w czołowej piątce znalazł się również Johann Andre Forfang (217,5 m).

W drugiej serii Żyła lądował na 198. metrze i nie poprawił miejsca w klasyfikacji konkursu. Z dużo lepszej strony pokazał się Stoch, który poleciał na 221 m. Dzięki temu pewien czas był liderem i zaliczył potężny awans, aż o dziewięć pozycji. Prowadzenie stracił jeszcze przed próbą Zniszczoła, który skoczył na 219,5 m i nie udało mu się przebić rezultatu punktowego bardziej doświadczonego kolegi.

Przed skokami czołowej dziesiątki zdecydowano się na obniżenie rozbiegu. Zawodnicy dobrze radzili sobie w tych warunkach, a nowym liderem został Michael Hayboeck, który uzyskał 229,5 m. Po locie na 225,5 m wyprzedził go Stefan Kraft. Przed skokiem Zajca jeszcze skrócono rozbieg i okazało się to trafnym posunięciem, gdyż wylądował na 230. metrze i objął prowadzenie. Wyprzedzić go mógł jeszcze Peter Prevc, lecz próba na 232 m okazała się niewystarczająca do pokonania rodaka.

Wyniki sobotniego konkursu indywidualnego w Oberstdorfie

1. Timi Zajc - 449,3 pkt

2. Peter Prevc - 445,1 pkt

3. Stefan Kraft - 440,3 pkt

4. Michael Hayboeck - 436,5 pkt

5. Domen Prevc - 430,6 pkt

6. Andreas Wellinger - 426,2 pkt

7. Ryoyu Kobayashi - 425,5 pkt

8. Johann Andre Forfang - 420,1 pkt

9. Daniel Huber - 418,9 pkt

10. Marius Lindvik - 416,6 pkt

...

12. Kamil Stoch - 405,6 pkt

19. Aleksander Zniszczoł - 400,1 pkt

26. Piotr Żyła - 367 pkt

39. Dawid Kubacki - 143,8 pkt

Zmagania w Oberstdorfie zakończą się w niedzielę 25 lutego. Tego dnia odbędzie się drugi konkurs indywidualny (o godz. 16:00), poprzedzony kwalifikacjami (godz. 14:30). Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.