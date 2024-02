Kompromitacja zawodnika. Tym krótkim filmem zrujnował sobie karierę [WIDEO]

Arizona Coyotes nie są najbardziej utytułowanym klubem w historii NHL. Ten powstały w 1972 roku zespół ma na koncie jeden znaczący sukces - w sezonie 2011/2012 dotarł do finału konferencji zachodniej, gdzie przegrał 1:4 z późniejszym zdobywcą Pucharu Stanleya, Los Angeles Kings. W obecnym sezonie po 56. kolejkach zespół zajmuje 13. miejsce w tabeli konferencji i traci 12 "oczek" do ósmej lokaty, która daje awans do play-offów.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Niewiński z brązowym medalem PŚ w short tracku w Gdańsku. "To był mój cel"

Adam Ruzicka po miesiącu opuści Arizona Coyotes

Jak się okazało - Arizona Coyotes w ostatnich 26 spotkaniach sezonu zasadniczego będą musieli sobie radzić bez Słowaka Adama Ruzicki. Powód? Głupi i kuriozalny w swej prostocie. 24-letni hokeista opublikował w relacji na Instagramie filmik, na którym widać kolejno: równo posypany biały proszek na talerzu, a obok niego dowód osobisty; zawodnika z fiolką, w której znajduje się rzeczony proszek oraz zwitkiem banknotu.

Jak raczej nietrudno się domyślać - były to narkotyki, a najprawdopodobniej kokaina. Ruzicki po dziesięciu minutach usunął nagranie i swoje konto na Instagramie, ale na jego nieszczęście - w sieci nic nie ginie i nagranie obiegło media społecznościowe.

Arizona Coyotes w krótki sposób odniosła się do sprawy zawodnika, który trafił do zespołu 25 stycznia bieżącego roku. Klub przekazał, że przystąpił do "bezwarunkowego rozwiązania umowy" z zawodnikiem. Dodał, że nie "nie będzie na razie komentował sprawy".

Adam Ruzicka nie zdobył bramki w trzech meczach dla Arizona Coyotes. Wcześniej dziewięciokrotnie trafiał do siatki w 39 meczach w barwach Calgary Flames. Od debiutu w kwietniu 2021 roku rozegrał w swojej karierze 117 meczów w NHL.