W ostatni weekend lutego skoczkowie rywalizują w Pucharze Świata w lotach narciarskich na skoczni mamuciej w Oberstdorfie. W piątek odbył się konkurs duetów, w którym Polska w składzie Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł zajęła piąte miejsce. Warto tutaj dodać, że przed decydującą próbą biało-czerwoni znajdowali się w czołowej trójce. Sobota i niedziela to rywalizacja w dwóch konkursach indywidualnych, poprzedzona kwalifikacjami. Thomas Thurnbichler zdecydował, że naszą kadrę w Oberstdorfie będą reprezentowali Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł.

Komplet Polaków w konkursie. Najlepszy był Aleksander Zniszczoł

Wszyscy Polacy pewnie wywalczyli awans do konkursu. Najlepiej spisał się Aleksander Zniszczoł, który skoczył 224 metry. Dało mu dziesiątą pozycję. Do piątego, powracającego do skakania - Norwega Graneruda stracił jednak zaledwie 4,2 punktu.

Bardzo dobry skok oddał również Kamil Stoch. Miał odległość 215,5 metra w pięknym stylu (otrzymał aż trzy "19" i miał drugą najwyższą notę za styl zaraz po Niemcu Wellingerze). - Brawo, brawo! - mówili komentatorzy Eurosportu. Stoch został sklasyfikowany na trzynastej pozycji.

Słabiej spisali się Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Skoczyli niemal identycznie - ten pierwszy 204 metry, a Żyła pół metra dalej. Żyła był w kwalifikacjach 23., a Kubacki - 26.

Najlepszy okazał się Stefan Kraft, który skoczył 234,5 metra. O 3,6 punktu wyprzedził Słoweńca Timiego Zajca (228 metrów). Trzeci był rodak Krafta - Daniel Huber (237 metrów).

Sobotni konkurs rozpocznie się o godz. 16. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.