Niedzielny konkurs lotów na Kulm. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Sobotnia rywalizacja w lotach na obiekcie Kulm w Bad Mitterndorf była popisem Halvora Egnera Graneruda. Norweg wyprzedził o niespełna 11 punktów drugiego Stefana Krafta i o ponad 15 punktów trzeciego Domena Prevca. Norweg sięgnął po szóste zwycięstwo w tym sezonie, a dodatkowo został nowym liderem Pucharu Świata. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej po 84 dniach stracił Dawid Kubacki. Jego strata do Graneruda wynosi 26 punktów. Jednak już w niedzielę Polak będzie miał szansę zbliżyć się do głównego rywala.

Loty w Bad Mitterndorf. Kubacki walczy o odzyskanie pozycji lidera

Pierwszy konkurs na skoczni Kulm był trzecim w tym sezonie, w którym na podium zabrakło Polaka. Najbliżej TOP 3 był Piotr Żyła - zajął 4. lokatę, a do trzeciego zawodnika stracił zaledwie 2,4 punktu. Choć 35-latek oddał w drugiej serii lepszą o 2,5 m próbę, niż Prevc, to zaliczył zachwiane lądowanie, co wpłynęło na gorsze noty. - Tego telemarku z pierwszej serii mi szkoda, mogłem ładniej wylądować i byłbym wyżej - opisał Żyła w rozmowie z Eurosportem. - Ale fajnie się czuję, chyba dobrze było - powtarzał rozradowany Polak.

Dopiero na 10. miejscu sobotnią rywalizację zakończył Kubacki. Loty nie są mocną stroną lidera Biało-Czerwonych. Z 35 konkursowych podiów w PŚ zaledwie dwa wywalczył na "mamutach" - był drugi i trzeci w Oberstdorfie w 2019 roku. Dyspozycja pozostałych zawodników Thomasa Thurbichlera w sobotę również pozostawiała wiele do życzenia - Kamil Stoch uplasował się na 17. pozycji, a Aleksander Zniszczoł był 19.

Niedzielny konkurs będzie ważny w kontekście klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Po raz pierwszy w tym sezonie to Kubacki musi gonić rywali. Zanim jednak Polak powalczy o odrobienie strat, to będzie musiał przebrnąć przez kwalifikacje. Te zaplanowano na 12:40. Na starcie ustawi się pięciu reprezentantów Polski - oprócz Kubackiego będą to Żyła, Stoch, Zniszczoł i Jakub Wolny. Niewykluczone, że do rywalizacji wrócą również Michael Hayboeck, Clemens Aigner oraz Daniel Tschofenig. Austriacy nie wystąpili w pierwszym konkursie z powodu problemów zdrowotnych.

Kibice liczą, że pogoda dopisze skoczkom i będziemy świadkami dalekich lotów. W sobotę najdłuższą odległość osiągnął Timi Zajc. Słoweniec wylądował na 243 metrze i otarł się o rekord skoczni. Ten wynosi 244 m i należy do jego rodaka Petera Prevca.

Puchar Świata w lotach. Polacy skaczą na Kulm. Oto harmonogram na niedzielę

Puchar Świata w skokach narciarskich. Gdzie oglądać? Transmisja na żywo

Drugi konkurs indywidualny w Kulm rozpocznie się w niedzielę 29 stycznia o godzinie 14:15. Poprzedzą go kwalifikacje. Zawody będzie można obejrzeć na antenach TVN oraz Eurosport 1, a także na Player.pl. Relację tekstową z zawodów Pucharu Świata w Bad Mitterndorf będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.