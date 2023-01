Puchar Świata w lotach. Polacy skaczą na Kulm. Oto harmonogram na niedzielę

W sobotę 28 stycznia odbył się pierwszy z dwóch konkursów w lotach narciarskich na skoczni w Bad Mitterndorf. Najwyżej z Polaków sklasyfikowano Piotra Żyłę - 4. miejsce. Dopiero na 10. lokacie rywalizację ukończył Dawid Kubacki. Co więcej, 32-latek po 84 dniach stracił plastron lidera Pucharu Świata na rzecz Halvora Egnera Graneruda. To właśnie Norweg triumfował na Kulm. Dyspozycja pozostałych Polaków również pozostawiała wiele do życzenia - Kamil Stoch zajął 17. miejsce, a Aleksander Zniszczoł 19. To jednak nie koniec emocji - nasza kadra będzie miała szansę szybko się zrehabilitować.

Drugi konkurs lotów w Bad Mitterndorf. Polacy powalczą o podium. Ważny dzień dla Kubackiego

W niedzielę 29 stycznia odbędzie się drugi konkurs indywidualny w lotach narciarskich w Bad Mitterndorf. Poprzedzą go kwalifikacje - ich start zaplanowano na godzinę 12:40. Do tej sesji przystąpi pięciu Polaków. Oprócz Kubackiego, Żyły, Stocha i Zniszczoła, o miejsce w głównych zawodach powalczy Jakub Wolny.

W poprzednich kwalifikacjach 27-latek miał wielkiego pecha i zajął 41. lokatę, a więc pierwszą, która nie daje awansu. Tym razem kibice mają nadzieję, że w konkursie zamelduje się komplet skoczków kadry Thomasa Thurbichlera. Niemal od razu po kwalifikacjach odbędzie się pierwsza seria niedzielnych zmagań. Początek o godzinie 14:15. Nadchodzące zawody będą bardzo ważne w kontekście klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Po raz pierwszy w tym sezonie to Kubacki musi gonić rywali. Jego strata do Graneruda wynosi 26 punktów.

Na drugi dzień zmagań z optymizmem patrzy choćby Kamil Stoch. - Postaram się zrobić, co mogę. Gdzieś musi być ten klucz. Skoro inni mogą latać daleko, to myślę, że ja też. Nie ujmuję sobie, że jestem gorszy od reszty - podkreślił.

Harmonogram zawodów PŚ w Bad Mitterndorf, niedziela 29 stycznia 2023:

kwalifikacje - godzina 12:40

konkurs indywidualny, początek pierwszej serii - godzina 14:15

Relację tekstową z zawodów Pucharu Świata w Bad Mitterndorf będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Natomiast transmisję z zawodów przeprowadzi TVN i Eurosport. Relacja będzie dostępna również w serwisie Player.pl.