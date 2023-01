"Kubacki położył kres". Światowe media reagują na triumf Polaka

Dawid Kubacki wygrał w Innsbrucku trzeci konkurs 71. Turnieju Czterech Skoczni i tym samym odrobił 3,5 punktu do pierwszego w klasyfikacji generalnej cyklu Halvora Egnera Graneruda. Norweg dominował w pierwszych dwóch zawodach turnieju, ale triumf Kubackiego sprawia, że końcowa wygrana pozostaje nierozstrzygnięta. Media wskazują, że Polak "odparł atak" Norwega.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy kadry polskich skoczków. Trenerzy zdradzają swoje narzędzia i rytuały. Jest jeden związany z flagą!

Dawid Kubacki wygrał w Innsbrucku. Media: "utrzymanie przy życiu"

Przewaga Halvora Egnera Graneruda nad Dawidem Kubacki po konkursie w Innsbrucku wynosi 23,3 punktu. Wydaje się, że Polak nie będzie w stanie jej odrobić, ale wciąż zachowuje szansę na wygraną w 71. Turnieju Czterech Skoczni. Zagraniczne media bardziej skupiają się na porażce Norwega i jego zaprzepaszczeniu szansy na wygranie w każdym z konkursów cyklu.

"Granerud bez szans w "Wielkim Szlemie". Dawid Kubacki triumfował przede wszystkim dzięki pierwszemu, udanemu skokowi" - czytamy na portalu "SportBuzzer", który bardzo krytycznie odniósł się też do wyników niemieckich skoczków. "Porażka" - napisano krótko.

Z kolei brytyjski "Eurosport" wskazuje, że polski skoczek "powstrzymał Graneruda" i tym samym "utrzymał się przy życiu" przed konkursem w Bischofshofen. Ponadto zdaniem dziennikarzy "Kubacki podkręcił presję, ale może być rozczarowany, że nie zmniejszył znacząco straty do rywala". Niemiecki "Eurosport" napisał, że "Kubacki był najlepszy i położył kres dominacji Graneruda i odrobił nieco zaległości".

"Kubacki położył podwaliny pod swoje zwycięstwo już w pierwszej serii. Granerud nadrobił jednak zaległości po imponującym skoku w drugiej odsłonie" - czytamy na portalu "Ski Springen". "Kubacki przełamuje dominację Graneruda. Polak wniósł trochę emocji do klasyfikacji generalnej" - pisze z kolei "Sportschau".

"SFR" nie ma wątpliwości, że polski skoczek wypadł najlepiej w pierwszej serii, ale to Granerud był zdecydowanym faworytem do wygranej po drugim skoku. "Kubacki wytrzymał atak Norwega w drugiej serii. Wszystko wskazuje na to, że Granerud odniesie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej na zakończenie cyklu w piątek" - czytamy.