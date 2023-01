Kubacki zmniejsza stratę. Tak wygląda klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni

Już pierwsza seria pokazała wybitną formę Dawida Kubackiego. Lider Pucharu Świata na półmetku prowadził z przewagą 6,9 punktu nad drugim Anze Laniskiem, trzeci był Kamil Stoch. Ważniejsza była jednak przewaga nad Halvorem Egnerem Granerudem, która wynosiła 12,8 punktu i która oznaczała zniwelowanie straty w klasyfikacji generalnej turnieju. W drugiej serii Kubacki nie utrzymał aż tak dużego zapasu, a szanse na końcowe podium zachował Piotr Żyła.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy kadry polskich skoczków. Trenerzy zdradzają swoje narzędzia i rytuały. Jest jeden związany z flagą!

Kubacki umacnia się na czele. Tak wygląda klasyfikacja Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni. Dawid Kubacki niweluje stratę do Graneruda

Dzięki zwycięstwu i drugiej pozycji Halvora Egnera Graneruda Dawid Kubacki odrobił ostatecznie do niego 3,5 punktu. Przypomnijmy, że przed tymi zawodami jego strata do Norwega wynosiła 26,8 punktu, teraz jest to 23,3 punktu. W klasyfikacji na piąte miejsce przesunął się za to Kamil Stoch. Trzykrotny zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni przed konkursem w Innsbrucku był sklasyfikowany na ósmej pozycji. Dzięki dzisiejszemu wynikowi i zachował szanse na końcowe podium przed zmaganiami w Bischofshofen, choć będzie o nie niezwykle trudno.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Spadek w klasyfikacji zaliczył za to Piotr Żyła. Wiślan po dwóch konkursach był trzeci ze stratą 40,1 punktu do lidera. Teraz zajmuje czwartą pozycję i traci do Graneruda 70,3 punktu. Niestety dzisiejszy wynik sprawia, że podium znacząco oddaliło się od Żyły. Z kolei Paweł Wąsek zaliczył awans z 20. na 17. lokatę, Stefan Hula z 47. na 46., a Jan Habdas z 54. na 51.

Skrócona klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni:

1. Halvor Egner Granerud 877,8 pkt

2. Dawid Kubacki 854.5 pkt, (-23,3)

3. Anze Lanisek 823.5 pkt, (-54,3)

4. Piotr Żyła 807,5 pkt, (-70,3)

5. Kamil Stoch 798 pkt, (-79,8)

6. Stefan Kraft 796,5 pkt, (-81,3)

7. Daniel Tschofenig 788,5 pkt (-89,3)

8. Andreas Wellinger 776,4 pkt, (-101,4)

9. Michael Hayboeck 771 pkt, (-106,8)

10. Lovro Kos 769,6 pkt, (-108,2)

...

17. Paweł Wąsek 700 pkt, (-177,8)

...

47. Stefan Hula 261,1 pkt (-616,7)

...

51. Jan Habdas 173,7 pkt (-704,1)

Kubacki wygrywa w Innsbrucku! Niewiarygodny atak Graneruda, na miarę zwycięstwa w TCS