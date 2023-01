Kubacki wygrywa w Innsbrucku! Niewiarygodny atak Graneruda, na miarę zwycięstwa w TCS

Już w pierwszej serii konkursu w Innsbrucku pojawiła się nadzieja dla polskich kibiców, że jednak w grze o wygraną w Turnieju Czterech Skoczni nie wszystko jeszcze stracone. Halvor Egner Granerud, zwycięzca obu konkursów w Niemczech, tym razem spisał się dobrze, ale nie rewelacyjnie. Skoczył 123 metry. Przy 128 metrowym skoku Dawida Kubackiego w kwalifikacjach można było liczyć, że lider Pucharu Świata skoczy od Norwega lepiej i zacznie odrabiać straty.

Kapitalny skok Kubackiego, ale jeszcze lepsza odpowiedź Graneruda

Plan się udał. Dawid Kubacki w pierwszej serii błysnął. Skacząc jako ostatni, z obniżonej belki startowej (skakał z siódmej, a pozostali z ósmej lub dziewiątej), wylądował na 127 metrze (nota 137,4). Dzięki temu prowadził. Po tym skoku odrobił do Graneruda aż 12,8 punktu w klasyfikacji generalnej TCS. Przewaga Norwega stopniała z 26,8 do 14 punktów.

Drugie miejsce po pierwszej serii zajmował Słoweniec Anze Lanisek (127 metrów i nota 130,5), a trzecie znów świetnie skaczący Kamil Stoch (127 metrów).

W drugiej serii kapitalnie odpowiedział Granerud. W bardzo dobrym stylu skoczył aż 133 metry i postawił bardzo wysoką poprzeczkę konkurentom. Nikt nie potrafił go pokonać. Aż do Dawida Kubackiego. Polak skoczył 121,5 metra i wygrał piąty konkurs w tym sezonie w PŚ (a było to jego dziewiąte podium). Kubacki miał od Norwega notę wyższą o 3,5 punktu. Pół metra krócej od Kubackiego, skoczył Kamil Stoch i zajął piąte miejsce.

Kubacki w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni zmniejszył straty do 23,3 punktu. Polak powiększył za to przewagę nad Anze Laniskiem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ma 870 punktów, o 128 więcej od Słoweńca. Granerud traci do Kubackiego 174 punkty.

Jak spisali się w Innsbrucku pozostali Polacy? Piotr Żyła skoczył 120,5 i 119 metrów, co dało mu 10. miejsce. W efekcie po raz pierwszy w tym sezonie zabrakło go w TOP8 konkursu Pucharu Świata.

119,5 metra i 111,5 metra - to odległości Pawła Wąska, który został sklasyfikowany na 20. pozycji. Jan Habdas i Stefan Hula spisali się słabiutko. Ten pierwszy skoczył tylko 106,5 metra, a Hula tylko 102 metry. Dało im to odpowiednio 43. i 45. miejsce.

Czwarty konkurs odbędzie się w Bischofshofen. Początek w piątek o godz. 16.30. Dzień wcześniej odbędą się treningi oraz kwalifikacje.

