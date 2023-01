Media: Cristiano Ronaldo wykiwał Jorge Mendesa na gigantyczne pieniądze

To koniec wieloletniej współpracy Cristiano Ronaldo z Jorge Mendesem? Z doniesień portugalskich mediów wynika, że piłkarz "wykiwał" swojego współpracownika przy transferze do Al-Nassr. Zatrudnił nowego agenta, który załatwił transakcję, a Mendesowi obok nosa przeszła prowizja. I to rekordowa, warta 26 milionów funtów.

