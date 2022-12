FIS wykonał woltę ws. PŚ w Zakopanem w ostatniej chwili

Za niespełna trzy tygodnie najlepsi skoczkowie narciarscy świata przyjadą do stolicy polskich Tatr, aby rywalizować podczas konkursów Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi. Tradycyjnie w piątek odbędą się kwalifikacje, w sobotę konkurs drużynowy, a w niedzielę indywidualny. FIS przymierzał się jednak do dokonania zmian w kalendarzu. Dziś wiadomo już, że tak się nie stanie.

FIS chciał rewolucji w Zakopanem. Pertile się wycofał. Powód? Zgłoszenie ósmej ekipy

Według informacji TVP Sport władze FIS-u rozważały rozegranie w Zakopanem konkursu duetów zamiast drużynówki. Miało to być spowodowane wstępnym zgłoszeniem organizatorom zbyt małej liczby ekip do zawodów drużynowych. Duety są autorskim pomysłem Sandro Pertile - skoczkowie skaczą w parach i odbywają się trzy serie konkursowe. Byłby to wcześniejszy debiut tego formatu w Pucharze Świata - takowy jest zaplanowany na 11 lutego w Lake Placid. Do tej pory konkurs duetów rozegrano tylko raz, podczas tegorocznego Letniego Grand Prix w Rasnovie.

Dziś wiadomo, że zmian w kalendarzu Pucharu Świata nie będzie. Po spotkaniu z kapitanami zespołów w Oberstdorfie FIS zmienił decyzję i wycofał się z pomysłu skoków duetów na Wielkiej Krokwi. Jest to o tyle zaskakujące, gdyż według Michała Chmielewskiego zmiana była niemal pewna. Powodem kapitulacji władz federacji miało być zgłoszenie kolejnej, ósmej ekipy do polskich konkursów. W tej sytuacji Pertile zdecydował się nie wprowadzać żadnych zmian.

"Ciekawe kulisy "captains meeting" przed TCS w Oberstdorfie. Sandro Pertile miał tam przyklepać zmianę w programie PŚ w Zakopanem ???? - duety zamiast drużynówki wobec skromnych zgłoszeń (mowa o ośmiu ekipach). I co? I się wycofał ;)" - czytamy na Twitterze dziennikarza.

Puchar Świata w Zakopanem odbędzie się w dniach 13-15 stycznia. Będą to pierwsze zmagania skoczków po zakończeniu 71. Turnieju Czterech Skoczni.