Niemcy wskazali faworytów TCS. I zaskoczyli typem z Polski

1987 rok - wówczas urodzili się Piotr Żyła i Kamil Stoch. Kariera obydwu z nich potoczyła się zupełnie inaczej, jednak każdy ma w swoim CV sporo sukcesów. I choć to Stoch jest większym dominatorem od Żyły, to w tym sezonie wiślanin prezentuje się lepiej. Mimo to niemieckie media w gronie faworytów Turnieju Czterech Skoczni wskazali Stocha, a nie Żyłę.

REKLAMA

Zobacz wideo Rekordowy start sezonu polskich skoczków. Tak dobrze jeszcze nie było

Niemieckie media mają swoich faworytów. Wśród nich Dawid Kubacki i "Król Kamil"

Na dzień przed startem 71. Turnieju Czterech Skoczni niemiecki "Sport" wybrał faworytów do zwycięstwa w noworocznej imprezie. Jako głównego kandydata do zgarnięcia Złotego Orła dziennikarze wskazali Dawida Kubackiego. "Zwycięzca turnieju z sezonu 2019/20 jest także wielkim faworytem w sezonie 2022/23" - czytamy. "Ze spokojem i wytrwałością przebił się przez cień swojego wspaniałego kolegi Kamila Stocha i dziś czerpie z tego same korzyści" - dodają Niemcy.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl

Również Kamil Stoch jest wskazywany przez portal, jako skoczek, który może namieszać w nadchodzącej rywalizacji. "Nigdy nie należy przekreślać "Króla Kamila", nie tylko ze względu na jego stałość, spokój, doświadczenie i bajeczną technikę" - komplementują Stocha.

Stefan Horngacher odpłynął przed Turniejem Czterech Skoczni

Co ciekawe, Niemcy nie wyróżnili w zestawieniu Piotra Żyły. Patrząc na same wyniki sportowe i porównując formę Żyły i choćby wspomnianego Stocha, brak wiślanina wśród wyróżnionych może być szokujący. Zwłaszcza że w przedświątecznych zawodach w Engelbergu był 3. i 5. Dla porównania Stoch zajął 8. i 39. miejsce. Spoglądając na te statystyki bardziej zrozumiałe wydaje się wskazanie jako faworyta Żyłę niż Stocha.

Miejsca Piotra Żyły i Kamila Stocha w konkursach indywidualnych w sezonie 2022/23:

Piotr Żyła (Wisła - 5.,8.; Ruka - 3.,5.; Titisee-Neustadt - 6.,4.; Engelberg - 3.,5.)

Kamil Stoch (Wisła - 10., brak kwalifikacji; Ruka - 17.,14.; Titisee-Neustadt - 40., 8; Engelberg - 8.,39.)

Tak źle w TCS nie było od 60 lat. Kryzys na całego

Oprócz reprezentantów Polski niemieccy dziennikarze wskazują, że do walki o Złotego Orła mogą włączyć się Karl Geiger, Anze Lanisek, Stefan Kraft, Ryoyu Kobayashi, Marius Lindvik oraz Halvor Egner Granerud. Pierwszy konkurs 71. Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się w czwartek 29 grudnia. Z kolei na środę zaplanowano oficjalne treningi i kwalifikacje.