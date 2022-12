Tak źle w TCS nie było od 60 lat. Kryzys na całego

Turniej Czterech Skoczni rozpocznie się w już w środę, 28 grudnia na skoczni Schattenbergschanze w Oberstdorfie (wielkość skoczni-137 metrów). Tego dnia zostaną rozegrane dwie serie treningowe oraz kwalifikacje do czwartkowego konkursu.

Stefan Horngacher odpłynął przed Turniejem Czterech Skoczni

Najmniej skoczków w Oberstdorfie od 60 lat!

Do kwalifikacji zgłosiło się 61 zawodników. Tak małej liczby zawodników nie było od aż 60 lat! Oznacza to, że tylko jedenastu skoczków nie zakwalifikuje się do konkursu głównego.

- To najmniejsza liczba zawodników na inaugurację TCS od... 1962 roku! - 61 skoczków zgłoszonych do kwalifikacji w Oberstdorfie, to najmniejsza liczba zawodników na inaugurację TCS od... 1962 roku! Kolejny znak dużego kryzysu globalnego skoków narciarskich - napisał na Twitterze Radek S.

- 61 zawodników na liście startowej kwalifikacji w Oberstdorfie. Jeśli w tę stronę ma iść rozwój skoków, to w kolejnej dekadzie będziemy się zastanawiać, w jaki sposób zmieniać tryb KO, bo nie będzie nawet 50 zawodników - dodał na Twitterze Karol Górka, dziennikarz Sport.pl.

W kwalifikacjach wystąpi sześciu Polaków: lider Pucharu Świata, Dawid Kubacki (skakać będzie jako ostatni, z numerem 61.), Piotr Żyła (57.), Kamil Stoch (48.), Paweł Wąsek (36.), Stefan Hula (20.) oraz Jan Habdas (16). Dla tego ostatniego to debiut w Turnieju Czterech Skoczni. Wyniki kwalifikacji utworzoną 25 par zawodników, którzy w pierwszej serii będą rywalizować między sobą o awans do drugiej serii. W niej wystąpi 25 zwycięzców par i pięciu najwyżej sklasyfikowanych zawodników spośród wszystkich przegranych.

Kwalifikacje w Oberstdorfie rozpoczną się w środę o godz. 16.30. Pierwszy konkurs Turnieju Czterech Skoczni rozpocznie się 29 grudnia. 1 stycznia zawodnicy skakać będą w drugim niemieckim mieście - Garmisch-Partenkirchen (HS-142). Potem rywalizacja przeniesie się do Austrii - 4 stycznia w Innsbrucku (HS-128) oraz 6 stycznia w Bischofshofen (HS-142). Obrońcą tytułu jest Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Relacja na żywo ze wszystkich konkursów na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.