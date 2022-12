Trener Krasnodaru o sprawie Grzegorza Krychowiaka: To nieprawda

Grzegorz Krychowiak do FK Krasnodar trafił w sierpniu 2021 roku, kiedy odszedł z Lokomotivu Moskwa. Piłkarz grał na rosyjskich boiskach do rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Wtedy to FIFA umożliwiła piłkarzom odejście z rosyjskich klubów na zasadzie wypożyczeń, bez zrywania dotychczasowych kontraktów. Polski pomocnik najpierw został piłkarzem AEK Ateny, a po powrocie do Rosji znów odszedł - tym razem do Arabii Saudyjskiej. Media pisały o rzekomych działaniach Krychowiaka, które miały namówić innych piłkarzy Krasnodaru do odejścia. Aleksander Storożuk przekonuje, że to bzdury.

Trener Krasnodaru szokuje i mówi wprost o Grzegorzu Krychowiaku: Nikogo nie namawiał

Po zakończeniu wypożyczenia w AEK Ateny Grzegorz Krychowiak wrócił na chwilę do FK Krasnodar, ponieważ jego kontrakt z klubem nadal obowiązuje. Od końca czerwca do 9 lipca 2022 roku nie miał zapewnionej gry w innym klubie, a więc pozostawał piłkarzem rosyjskiej ekipy. Rosyjskie media informowały wtedy, że 32-latek namawiał kolegów do odejścia z Rosji i sam jak najszybciej chce ją opuścić. Nowe światło na sprawę rzuca szkoleniowiec, który z Krasnodarem zaczął pracować właśnie w tym okresie - Aleksander Storożuk.

Trener podczas wywiadu dla portalu sport.ru został zapytany, czy wierzył, że Krychowiak w lecie pozostanie zawodnikiem jego drużyny oraz czy Polak rzeczywiście nakłaniał kolegów do odejścia. - To nie kwestia wiary, latem Krychowiak trenował przez trzy tygodnie z Krasnodarem. To nieprawda - nikogo nie namawiał do opuszczenia klubu. Latem rozmawiałem ze wszystkimi graczami sam na sam – nie znaliśmy się, musiałem wyrobić sobie zdanie i każdego trochę lepiej poznać. Krychowiak powiedział, że jest gotowy do gry w Krasnodarze - odpowiedział Storożuk.

Ponadto rosyjski szkoleniowiec twierdzi, że z rozmowy z piłkarzem wynikało, że śledził spotkania Krasnodaru i był blisko tego, co działo się w drużynie. Storożuk dodał również, że zależało mu, żeby polski pomocnik został w zespole. - Oczywiście trudno wyobrazić sobie Krychowiaka w piłce nożnej, którą teraz widzimy. Jednak posiadanie takiego zawodnika w składzie to wspaniałe doświadczenie, myślę, że byśmy się jakoś dostosowali - stwierdził trener Krasnodaru.

Kontrakt Grzegorza Krychowiaka z FK Krasnodar obowiązuje do czerwca 2024 roku, a jego wypożyczenie do Al-Shabab zakończy się w czerwcu 2023 roku. Nie wiadomo jakie decyzje w sprawie gry zawodników w Rosji podejmie FIFA oraz czy zawodnik będzie chciał wypełnić kontrakt, czy odejdzie do innego zespołu. Na razie, w tym sezonie, w barwach saudyjskiej drużyny zagrał osiem spotkań, w których zdobył dwie bramki i zaliczył asystę.