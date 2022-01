Piotr Żyła drży o wyjazd na igrzyska. Fatalna wiadomość dla skoczka

Piotr Żyła uzyskał pierwszy pozytywny wynik testu na COVID-19 w czwartek 20 stycznia, o czym poinformował Polski Związek Narciarski. To była fatalna informacja w kontekście przygotowań zawodnika do igrzysk olimpijskich i samego wylotu do Pekinu. Żyła znalazł się w kadrze polskich skoczków na zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie, obok Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Stefana Huli oraz Pawła Wąska. Żyła skomentował sytuację na Instagramie, publikując zdjęcie piwa i sugerując, że to nim będzie się leczył.

REKLAMA

Zobacz wideo Rafał Kot przestrzega ws. Kamila Stocha. "Może to się srogo zemścić" [Sport.pl LIVE #5]

Złe wiadomości ws. Piotra Żyły. Wylot z resztą kadry wydaje się zagrożony

Apoloniusz Tajner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego przekazał na antenie Radia Zet, że Piotr Żyła ponownie uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa. "Piotrek wczoraj wieczorem miał pierwszy oficjalny test, wyszedł niestety pozytywny. Piotrek będzie powtarzać je codziennie do momentu, aż pojawią się dwa negatywne w odstępie 24 godzin. Kiedy? Dziś, jutro, codziennie. Piotr jest w świetnej kondycji psychicznej. Jeśli nie wyjdzie ze startem w Willingen, to i tak głównym celem są igrzyska" - powiedział.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Co musiałoby się stać, żeby Piotr Żyła wystąpił w zawodach Pucharu Świata w Willingen? "Pojedzie tam tylko w wypadku, gdy uzyska dwa wyniki negatywne i będzie na to czas. Kadra już w czwartek wyjeżdża do Willingen, a dziś mamy wtorek. Wyniki dzisiejszego i jutrzejszego testu musiałyby więc być negatywne" - dodał prezes PZN. Aby wylecieć do Pekinu, Piotr Żyła musi uzyskać cztery negatywne wyniki testów PCR:

120h przed wylotem - pierwszy negatywny test PCR

96h przed wylotem - drugi negatywny test PCR

72 h przed wylotem - trzeci negatywny test PCR

48h przed wylotem - przed wyjazdem czwarty

"Jeżeli do 31 stycznia nie udałoby się polecieć z całą grupą, to jest taka możliwość, żeby poleciał 3 lutego samolotem z prezydentem" - odpowiedział Tajner. "Do Pekinu wyrusza zaplanowana od wielu tygodni delegacja Prezydenta Andrzeja Dudy. Udało nam się dowiedzieć, że pracownicy kancelarii doskonale znajdą przypadek Piotra Żyły i monitorują sytuację. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, to jest szansa na zabranie skoczka" - mogliśmy przeczytać w tekście Piotra Majchrzaka na Sport.pl.