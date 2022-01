Tak wygląda klasyfikacja PŚ i PN po niedzielnym konkursie w Titisee-Neustadt

Niedzielne kwalifikacje w Titisee-Neustadt nie były dobre w wykonaniu Polaków, ale łącznie pięciu z nich wywalczyło awans do konkursu. Szczęścia zabrakło Tomaszowi Pilchowi, który po skoku na 103,5 metra zajął ostatecznie 51. miejsce i zabrakło mu 7,5 punktu do awansu. Najlepszym z biało-czerwonych był Jakub Wolny, który po skoku na 127 metr zajął 28. miejsce. Maciej Kot znalazł się na 32. pozycji, a Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł i Andrzej Stękała zajęli odpowiednio 37, 39 i 46. miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Rewolucyjna zmiana w skokach. Ta nowinka zmienia skoki!

Puchar Świata. Andrzej Stękała jedynym Polakiem w drugiej serii, Kobayashi znów zwycięski

"Można by napisać, że kompromitacja. Ale to trochę powtarzanie się" - tak krótko postawę polskich skoczków w niedzielnym konkursie w Titisee-Neustadt opisał Piotr Majchrzak, dziennikarz Sport.pl. Jedynym naszym skoczkiem w drugiej serii okazał się Andrzej Stękała, który oddał skoki na odległość 126,5 i 108 metrów i finalnie zakończył konkurs na 29. miejscu, zyskując na dyskwalifikacji Zigi Jelara. 36. po pierwszej serii był Maciej Kot, natomiast Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny skończyli konkurs na 37, 43 i 45. miejscu.

Brak olimpijczyków w Titisee-Neustadt oraz słaba postawa zawodników rezerwowych odbiła się też w spadku w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Aż o trzy pozycje spadł Piotr Żyła, a Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł i Stefan Hula o jedną. Swoje lokaty utrzymali Paweł Wąsek oraz Andrzej Stękała:

19. Kamil Stoch - 216 punktów (wcześniej 18.)

23. Piotr Żyła - 188 punktów (20.)

38. Dawid Kubacki - 41 punktów (37.)

47. Paweł Wąsek - 22 punktów (47.)

49. Jakub Wolny - 19 punktów (48.)

58. Aleksander Zniszczoł - 5 punktów (57.)

59. Stefan Hula - 4 punkty (58.)

62. Andrzej Stękała - 3 punkty (62.)

Po pierwszej połowie liderem był Ryoyu Kobayashi, natomiast w pięciu punktach mieścili się Markus Eisenbichler, Jan Hoerl, Karl Geiger oraz Anze Lanisek. Przed drugim skokiem Laniska belka została obniżona, ale zarówno Słoweniec, jak i Geiger oddali kapitalne skoki na odległość 143 metrów. Skoki Hoerla, Eisenbichlera i Kobayashiego okazały się dużo słabsze, dzięki czemu Karl Geiger wygrał drugi konkurs z rzędu i pozostał tym samym liderem klasyfikacji generalnej, powiększając przewagę nad Kobayashim do 61 punktów.

Klasyfikacja generalna PŚ po niedzielnym konkursie w Titisee-Neustadt:

1. Karl Geiger - 1097 punktów

2. Ryoyu Kobayashi - 1036 punktów (-61)

3. Halvor Egner Granerud - 785 punktów (-312)

4. Marius Lindvik - 743 punkty (-354)

5. Anze Lanisek - 641 punktów (-456)

6. Markus Eisenbichler - 618 punkty (-479)

7. Jan Hoerl - 543 punkty (-554)

8. Stefan Kraft - 447 punktów (-650)

9. Daniel Huber - 408 punktów (-689)

10. Killian Peier - 392 punkty (-705)

19. Kamil Stoch - 216 punktów (-881)

23. Piotr Żyła - 188 punktów (-909)

38. Dawid Kubacki - 41 punktów (-1056)

47. Paweł Wąsek - 22 punktów (-1075)

49. Jakub Wolny - 19 punktów (-1078)

58. Aleksander Zniszczoł - 5 punktów (-1092)

59. Stefan Hula - 4 punkty (-1093)

62. Andrzej Stękała - 3 punkty (-1094)

Słoweńcy i Niemcy byli najliczniejszą nacją w czołowej dziesiątce - kadra prowadzona przez Stefana Horngachera powiększa przewagę nad resztą stawki, natomiast Słowenia przybliżyła się do Norwegii na 120 punktów. Polacy pozostają na szóstej pozycji, natomiast strata do Japonii wynosi już 1480 punktów. Dodatkowo przewaga biało-czerwonych nad Szwajcarią spadła do 439 punktów.

Klasyfikacja Pucharu Narodów: