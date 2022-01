Adam Małysz przekazał świetne wieści dla polskich skoczków

Kamil Stoch znalazł się wśród zawodników powołanych na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, które będą się odbywać od 4 do 20 lutego 2022 roku. Zanim jednak uda się do Chin, musi uporać się z kontuzją kostki. Stoch miał wrócić na skocznię w piątek 21 stycznia, ale stan kostki nie pozwalał na takie rozwiązanie. Dawid Kubacki zakaził się koronawirusem, przez co nie mógł wystartować w konkursach Pucharu Świata w Zakopanem.

Media: Dawid Kubacki i Kamil Stoch wracają do skakania. Padła konkretna data

TVP Sport poinformowało, że Dawid Kubacki oraz Kamil Stoch są już gotowi do powrotu do skakania i mają dołączyć do Pawła Wąska oraz Stefana Huli. "Jeśli pogoda pozwoli, to cała czwórka trenować będzie na skoczni w Zakopanem" - przekazał Adam Małysz, dyrektor Polskiego Związku Narciarskiego. Biało-czerwoni mają trenować w niedzielę 23 stycznia. Tym samym jedynym nieobecnym z grona olimpijczyków pozostaje Piotr Żyła, który przebywa na kwarantannie.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to prawdopodobnie zawodnicy wystartują w konkursach Pucharu Świata w Willingen, które odbędą się w dniach 28-30 stycznia 2022 roku. Tuż po zmaganiach na Muehlenkopfschanze reprezentacja Polski wyleci do Chin, gdzie będzie walczyć o medale w trakcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Firma Gracenote w środę 19 stycznia opublikowała nową prognozę, według której w Pekinie Polacy zdobędą zaledwie jeden medal. Wcześniej firma typowała pięć medali dla Polaków, z czego cztery mieli zdobyć skoczkowie.

Po sobotnim konkursie w Titisee-Neustadt Kamil Stoch pozostaje najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata - dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli zajmuje 18. miejsce z liczbą 216 punktów. W Pucharze Narodów biało-czerwoni znajdują się na szóstej pozycji z 1096 punktami i tracą 1413 punktów do piątej Japonii.