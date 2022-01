Tak wygląda klasyfikacja generalna PŚ w skokach. Jest nowy lider

Obecny sezon dla polskich skoczków narciarskich jest mocno nieudany. Wystarczy wspomnieć, że najlepszy z biało-czerwonych Kamil Stoch zajmuje dopiero 17. miejsce w klasyfikacji generalnej, tracąc do liderującego Ryoyu Kobayashiego aż 725 punktów. Do Titisee-Neustadt pojechało sześciu polskich skoczków, którzy mogą być rezerwowymi dla olimpijczyków w Pekinie. Jedynym naszym skoczkiem, który nie dostał się do konkursu, był Tomasz Pilch, który zajął 53. miejsce. W sobotnim konkursie znaleźli się Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Maciej Kot oraz Klemens Murańka.

REKLAMA

Zobacz wideo Rewolucyjna zmiana w skokach. Ta nowinka zmienia skoki!

PŚ w Titisee-Neustadt. Jakub Wolny jedynym Polakiem w drugiej serii

Pierwsza seria konkursowa w Titisee-Neustadt to absolutny popis Słoweńców. Aż pięciu zawodników z tego kraju znalazło się w czołowej ósemce - liderem był Anze Lanisek, na trzecim miejscu znalazł się Lovro Kos, a Timi Zajc, Cene oraz Peter Prevc zajmowali odpowiednio szóste, siódme oraz ósme miejsce. Jedynym Polakiem w serii finałowej był Jakub Wolny, który zajmował po pierwszej serii 29. pozycję. Andrzej Stękała zajął 35. miejsce, natomiast Klemens Murańka, Maciej Kot oraz Aleksander Zniszczoł uplasowali się na 38, 40 i 48. pozycji.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Jakub Wolny nie poprawił swojej pozycji i znalazł się tylko przed Finem Niko Kytosaho. Zwycięzcą konkursu okazał się Niemiec Karl Geiger, który wyprzedził Słoweńca Anze Laniska oraz swojego rodaka Markusa Eisenbichlera. Tym samym Geiger wraca na pozycję lidera w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ryoyu Kobayashi ukończył konkurs dopiero na czwartym miejscu.

Brak olimpijczyków oraz słaba postawa rezerwowych w Titisee-Neustadt sprawiła, że biało-czerwoni zaczęli spadać w klasyfikacji generalnej PŚ. Najwyżej sklasyfikowany jest Kamil Stoch z 216 punktami, który zajmuje 18. miejsce. Największy spadek zanotował Andrzej Stękała, który ma jeden punkt i obecnie jest na 62. miejscu w klasyfikacji (wcześniej był 57.). Spadek Polaków w klasyfikacji generalnej prezentuje się następująco:

18. Kamil Stoch - 216 punktów (wcześniej 17.)

20. Piotr Żyła - 188 punktów (19.)

37. Dawid Kubacki - 41 punktów (36.)

47. Paweł Wąsek - 22 punktów (44.)

48. Jakub Wolny - 19 punktów (47.)

57. Aleksander Zniszczoł - 5 punktów (54.)

58. Stefan Hula - 4 punkty (55.)

62. Andrzej Stękała - 1 punkt (57.)

Klasyfikacja generalna PŚ po sobotnim konkursie w Titisee-Neustadt:

1. Karl Geiger - 997 punktów

2. Ryoyu Kobayashi - 986 punktów (-11)

3. Halvor Egner Granerud - 749 punktów (-248)

4. Marius Lindvik - 743 punkty (-254)

5. Anze Lanisek - 561 punktów (-436)

6. Markus Eisenbichler - 558 punkty (-439)

7. Jan Hoerl - 498 punktów (-499)

8. Stefan Kraft - 418 punktów (-579)

9. Daniel Huber - 392 punkty (-605)

Killian Peier - 392 punkty (-605)

Killian Peier - 392 punkty (-605) 18. Kamil Stoch - 216 punktów (-781)

20. Piotr Żyła - 188 punktów (-809)

37. Dawid Kubacki - 41 punktów (-956)

47. Paweł Wąsek - 22 punktów (-975)

48. Jakub Wolny - 19 punktów (-978)

57. Aleksander Zniszczoł - 5 punktów (-992)

58. Stefan Hula - 4 punkty (-993)

62. Andrzej Stękała - 1 punkt (-996)

Dobra postawa Słoweńców odbiła się też na poprawie sytuacji w klasyfikacji Pucharu Narodów - obecnie zajmują oni czwarte miejsce i wyprzedzili Japończyków. Reprezentacja Polski wciąż pozostaje na szóstym miejscu, ale ich strata do Japończyków wynosi już 1413 punktów. Nowymi liderami są Niemcy.

Klasyfikacja Pucharu Narodów: