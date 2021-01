Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów. Polska ucieka po niesamowitym konkursie

To był doskonały konkurs dla polskich fanów skoków narciarskich. Kamil Stoch po zwycięstwie w Turnieju Czterech Skoczni nadal zwycięża, a jego koledzy dzielnie dotrzymują mu kroku. Trzeci był Piotr Żyła, piąty Andrzej Stękała, siódmy Dawid Kubacki, a jedenasty Jakub Wolny.

Polacy powiększają przewagę

Tylko Stoch i Żyła dołożyli do klasyfikacji Pucharu Narodów 160 punktów. Dobre skoki w Titisee-Neustadt pozwoliły naszej kadrze umocnić się na prowadzeniu w tej klasyfikacji. Aż 142 punkty tracą do Polaków Norwedzy. Tutaj cenne 82 punkty za drugie miejsce zdobył Halvor Egner Granerud.

Na najniższym stopniu podium z dużą przewagą nad Austriakami znajdują się Niemcy. Najlepszym skoczkiem z kraju naszych zachodnich sąsiadów w dzisiejszym konkursie był Markus Eisenbichler, który zajął czwartą pozycję. Przeciętnie spisali się za to Austriacy, którzy nie odrabiali w sobotę strat. Zaledwie dziewiąty był Stefan Kraft.

Dalsze miejsca okupują Słoweńcy i Japończycy. Co ciekawe, tylko dwóch Słoweńców mogliśmy podziwiać w finale konkursu. Tę dwójkę i kolejne zespoły dzieli przepaść. Rosjanie tracą już ponad 700 punktów do kolejnego zespołu. Nic dziwnego, bowiem żaden z ich reprezentantów nie zdobył dzisiaj punktów, w przeciwieństwie do Kanadyjczyków, Estończyków czy Finów, którzy, tak czy owak, nie mogą być zadowoleni z odległego dziewiątego miejsca w klasyfikacji. Krajowi, w którym urodzili się tacy zawodnicy jak Janne Ahonen czy Matti Nykänen taka pozycja po prostu nie przystoi.

Klasyfikacja Pucharu Narodów 2020/21 po pierwszym konkursie w Titisee-Neustadt:

Polska - 2286 pkt Norwegia - 2144 Niemcy - 1933 Austria - 1353 Słowenia - 1047 Japonia - 979 Rosja - 234 Szwajcaria - 200 Finlandia - 104 Kanada - 100 Estonia - 34 Włochy - 8 Czechy - 6 Bułgaria - 3 USA - 3 Francja - 0

