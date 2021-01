Polacy zdominowali zawody w Titisee-Neustadt. Fenomenalny skok Stocha!

Pierwsza seria konkursowa była dość loteryjna i wiatr często zmieniał kierunek. Na dobre warunki trafił Andrzej Stękała, który w pierwszej serii poleciał aż 143,5 metra i dostał bardzo dobre noty. Niestety, tuż po wylądowaniu skoczek mocno utykał i ledwo doszedł do ławki, na której można zmienić obuwie. Po pierwszej serii Stękała zajmował piąte miejsce i do pierwszego Dawida Kubackiego tracił 4,6 pkt. Świetnie spisali się także Kamil Stoch (był drugi) i Piotr Żyła, który pierwszą serię skończył na czwartej pozycji (trzeci był Halvor Egner Granerud). Dziesiąte miejsce zajmował Jakub Wolny, a Paweł Wąsek 26. W drugiej serii nie zobaczyliśmy Aleksandra Zniszczoła, który zachwycił w serii próbnej. A co się działo w drugiej serii?

Kapitalny skok Stocha

Wąsek skoczył tylko 121,5 m i skończył na 28. pozycji. Wolny wylądował na 133. metrze i spadł na 11. pozycję. Stękała, który osiągnął 134 metry, obronił piątą lokatę. Swoją pozycję, o jedno miejsce, poprawił za to Żyła, który wylądował na 139.5 m.

Ale naprawdę fenomenalnym skokiem popisał się Stoch, który poszybował na 144. metr, dzięki czemu wygrał zawody. Stoch zwyciężył, bo Kubacki spalił drugi skok, osiągając zaledwie 128 metrów, przez co spadł na siódme miejsce.

Puchar Świata w Titisee-Neustadt. Klasyfikacja sobotniego konkursu:

1. Kamil Stoch

2. Halvor Egner Granerud

3. Piotr Żyła

5. Andrzej Stękała

7. Dawid Kubacki

11. Jakub Wolny

28. Paweł Wąsek

To 39. zwycięstwo Stocha w karierze, który tym samym wyrównał wyczyn Adama Małysza! Brakuje mu 15 zwycięstw, by zostać najlepszym skoczkiem wszech czasów, pod tym względem.